Vittorio Feltri: “Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”. La dichiarazione shock di Feltri sui meridionali

Sta facendo scuotere il web in tutta Italia l’ultima boutade del celebre giornalista Vittorio Feltri che in una trasmissione di Mario Giordano ha dichiarato testualmente:

…molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità. credo che i meridionali in molti casi siano inferiori.”

Il direttore di Libero poi cerca di correggere su twitter:

“Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno.”