Vacanze studio all’estero: quali sono le mete più ambite?

Per molti giovani studenti, le vacanze studio all’estero hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un momento importante della propria vita. Per molti di loro è stata la prima esperienza all’estero, lontana dai propri familiari, in luoghi talvolta totalmente diversi, per paesaggio e cultura, da quelli a cui sono sempre stati abituati.

A livello didattico, una vacanza studio all’estero è un tassello fondamentale per consolidare e migliorare la padronanza delle lingue straniere studiate a scuola. Parliamoci chiaro: studiare sui libri è importante, apprendere i primi rudimenti teorici di una lingua è fondamentale perché è la base su cui costruire il resto, ma è indubbio che un’esperienza full immersion nel Paese dove si parla la lingua che stiamo cercando di imparare, ha un valore notevolissimo che qualsiasi esperto del settore riconosce.

Frequentare un corso in terra straniera, essere “costretti” a interagire con insegnanti e compagni in una lingua che non è la propria migliora le proprie conoscenze, stimola la capacità di adattamento a situazioni più complesse di quelle a cui si è abituati, insegna a essere meno timidi, aiuta a diventare più spigliati e disinvolti; è, insomma, anche una scuola di vita, per non parlare del fatto che ci dà la possibilità di frequentare persone nuove e l’opportunità di stringere amicizie con persone di altre città italiane e straniere (i compagni di corso e le altre persone che ci si conosceranno nel corso della vacanza).

Si deve poi considerare che fare una vacanza all’estero offre la bellissima opportunità di vedere luoghi che fino a quel momento si sono potuti ammirare soltanto in cartolina, sui libri o in televisione.

Ma quali sono le mete più ambite per una vacanza studio all’estero, i luoghi sognati dagli studenti che vogliono fare un’esperienza del genere? Per rispondere a questa domanda prenderemo spunto citando soltanto alcune delle molte mete previste dal programma Estate INPSieme, che prevede vacanze studio con corsi organizzati da EF (Education First), una realtà che opera nel settore da decenni e che ha permesso moltissime persone di affinare la conoscenza di una lingua straniera e offerto loro l’opportunità di recarsi in Paesi davvero meravigliosi.

Vacanze studio: alcune delle mete più ambite

L’inglese è una delle lingue più parlate al mondo ed è anche una di quelle più apprezzate dai giovani; uno studente che vuole affinare la conoscenza della lingua parlata da Re Carlo III ha molte mete fra cui scegliere; una delle più amate è sicuramente l’Inghilterra, la patria che ha visto la nascita di molte delle più grandi band musicali dei secoli XX e XII, una terra multiculturale ricca di storia e tradizioni ormai millenarie.

Un’alternativa molto amata dai giovani è sicuramente l’Irlanda, terra natale del grande scrittore James Joyce (avete letto il suo capolavoro “Gente di Dublino”?) nota per l’ospitalità della sua gente.

Un sogno di molti (e non solo dei giovani) sono gli Stati Uniti d’America; chi non ha mai fantasticato su un viaggio a New York, Boston o Seattle, o magari a Los Angeles oppure a Miami, solo per citare alcune delle metropoli più famose al mondo?

Altre mete per chi desidera imparare l’inglese sono poi il Canada, il Sudafrica, l’Australia, la Nuova Zelanda, ma anche quel piccolo gioiellino che è Malta che vanta ben tre siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Chi invece preferisce approfondire le proprie conoscenze di francese, senz’altro penserà a Parigi come prima soluzione; del resto è una delle città più belle e visitate del mondo; magari ci scappa un salto a Disneyland Paris.

Coloro che apprezzano la musicalità dello spagnolo, una delle lingue emergenti nell’ultimo decennio, in genere prediligono città come Barcellona o Malaga, la città dove è nato il mitico Pablo Picasso.

Chi invece preferisce una lingua meno “caliente” dello spagnolo, come per esempio il tedesco, spesso sceglie come meta preferenziale Berlino, città cosmopolita per eccellenza. Un’alternativa è l’elegante Monaco di Baviera, decisamente più a sud rispetto alla capitale. Comunque sia, a prescindere dalla meta scelta, una vacanza studio all’estero sarà un’esperienza che resterà scolpita nel cuore e nella memoria.