Ultima Estrazione Eurojackpot oggi venerdì 2 giugno 2023. Centrati 5 “5+1” da 418 mila euro

Nessun 5+2 nell’estrazione EuroJackpot di questa sera Festa della Repubblica che però premia cinque fortunati vincitori che hanno centrato il 5+1 con la quota di € 418.181,90.

Tre delle cinque vincite sono state realizzate in Germania, una in Finlandia e una in Ungheria.

L’Italia si accontenta di 11 delle 721 vincite con 4+1 che premiano con la quota di € 337,20.

Il Jakcpot per la prossima estrazione di martedì 6 giugno vale 73 milioni di euro.

E’ tornata l’estrazione EuroJackpot con i suoi numeri vincenti, stasera venerdì 2 giugno 2023 .

L’estrazione è calendarizzata come la prima estrazione del mese di giugno, quarantaquattresima estrazione dell’anno 2023.

Scopri su Italia News se è stata centrata la cinquina vincente e i due euronumeri ed eventualmente dove è stato vinto l’Eurojackpot.

Ultima estrazione Eurojackpot il concorso al quale partecipano ben 18 Paesi europei.

Presentiamo su questa pagina i numeri vincenti Eurojackpot di stasera venerdì 2 giugno 2023.

Indice

Eurojackpot estrazione di oggi venerdì 2 giugno 2023

Ecco i 5 numeri vincenti dell’ultima estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 2 giugno 2023 e le relative quote e vincite.

Combinazione vincente Eurojackpot concorso Nº44 di stasera venerdì 2 giugno 2023

8 – 9 – 11 – 13 – 50

Euronumeri: 6 – 11

prossima estrazione martedì 6 giugno 2023

Attenzione: è sempre importante controllare la eventuale vincita e i numeri sul sito web ufficiale dell’ Eurojackpot

Quote e vincite oggi venerdì 2 giugno 2023

Quote Eurojackpot, i risultati di stasera venerdì 2 giugno 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 5 0 € 418.181,90 punti 5+0 13 0 € 90.705,80 punti 4+2 35 0 € 5.557,20 punti 4+1 721 11 € 337,20 punti 3+2 1.346 23 € 198,60 punti 4+0 1.944 36 € 100,00 punti 2+2 18.849 316 € 32,80 punti 3+1 32.495 525 € 21,30 punti 3+0 86.903 1.506 € 15,80 punti 1+2 99.085 1.447 € 15,80 punti 2+1 470.847 7.512 € 10,40

Dettaglio vincite

In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 712.243 premi, per un totale di 13.315.233 € vinti.

Jackpot

Per l’estrazione di martedì prossimo in palio un montepremi di 73.000.000 €

Video estrazione Eurojackpot