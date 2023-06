Miss Mondo: Proclamate le Top 50 di Miss Mondo 2023

Condividi

Una notte di emozioni forti, sorrisi e qualche lacrima per le Miss partecipanti alle fasi finali del concorso nazionale di Miss Mondo che decreterà la bellezza italiana che rappresenterà il Bel Paese alla finale internazionale di Miss World. Prima la sfilata ai bordi della piscina nello scenario naturale dell’Eco Resort – Le Sirenè – network turistico Caroli Hotels –, poi dopo la cena di gala rigorosamente a “chilometro zero” ed a base di specialità gastronomiche salentine, l’attesa proclamazione delle Top 50.

A presentare l’importante selezione è stata l’ex Miss Mondo Italia 2021 Claudia Motta, reduce dall’esperienza di successo dell’Isola dei Famosi, format reality di Mediaset, che ha comunicato le 50 contendenti che proseguono il loro percorso a Gallipoli.

Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, che è Matilde Felice della Toscana, scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con circa 29 mila voti in 48 ore. In questi primi tre giorni la kermesse ha avuto un importante risultato massmediatico con più di 350mila utenti unici, successo che è anche merito delle ragazze che hanno postato storie reel e contenuti vari sui loro profili personali.

Ora per le Top 50 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 11 giugno nell’incantevole scenario de “Le Sirenè” nel cuore del Parco naturale di Punta Pizzo, originalissima location della Città Bella, incastonata tra la verde macchia mediterranea, le bianche spiagge ed il mar Jonio, turchese e cristallino come sempre. Per le Miss gli impegni saranno quindi sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport, talent e model, test di cultura generale, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 50 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.

Le Top 50 di Miss Mondo Italia 2023