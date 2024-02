Tragedia a Valencia: incendio negli edifici, 4 vittime confermate e 20 dispersi

Pubblicità

Un devastante incendio ha colpito due grattacieli a Valencia, causando la morte di almeno quattro persone e lasciando altre 20 disperse. La situazione è critica e il bilancio potrebbe ancora peggiorare mentre i soccorritori continuano le operazioni di ricerca e salvataggio.

Le fiamme, alimentate anche dal vento, si sono rapidamente propagate nei due edifici, entrambi alti fino a 14 piani. Si sospetta che il poliuretano utilizzato per rivestire gli edifici abbia contribuito alla rapida diffusione dell’incendio. Numerose persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui un bambino di soli 7 anni, il cui stato di salute è fonte di preoccupazione.

Le cause dell’incendio non sono ancora state stabilite e le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare l’origine del tragico evento. Nel frattempo, si teme per la sorte dei dispersi e si sta lavorando senza sosta per individuare eventuali sopravvissuti e garantire il massimo supporto alle famiglie colpite da questa tragedia.