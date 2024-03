The Kolors guidano la classifica EarOne Airplay Radio

Pubblicità

Condividi

È durata solo una settimana la permanenza nella prima posizione della classifica EarOne Airplay Radio di “Sinceramente” di Annalisa. Il brano perde tre posizioni e scivola al quarto posto. In vetta nella settimana #10 (dal 01-03-2024 al 07-03-2024) c’è “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (+3) che precede “Tuta Gold” di Mahmood e “Casa Mia” di Ghali che si confermano rispettivamente al secondo e terzo posto. I The Kolors tornano al comando della classifica EarOne Airplay Radio a distanza di poco più di 6 mesi. L’ultima volta era stata il 25 agosto 2023 con “Italodisco”, brano più ascoltato in radio e in TV nel 2023 e quello con più presenze al #1 Airplay (nove settimane) e in TV (quattro settimane).

Completano la top 10 “La noia” di Angelina Mango (confermata al quinto posto), “Apnea” di Emma (sesto posto, +1), “I p’ me, tu p’ te” di Geolier (settimo posto, -1), “Training Season” di Due Lipa (confermata in ottava posizione), “Texas Hold ‘Em” di Beyoncé (nono posto, +8) e “Yes, and?” di Ariana Grande (decimo posto, -1).

Pubblicità

Le tre più alte nuove entrate sono: “100 messaggi” di Lazza (posizione 15), “Doctor (Work It Out)” di Pharrell Williams & Miley Cyrus (posizione 36) e “Ma che idea” dei BNKR44 & Pino D’Angiò (posizione 37).

La classifica EarOne Airplay Italiani vede nelle prime tre posizioni “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (+3), “Tuta gold” di Mahmood (confermato in seconda posizione) e “Casa Mia” di Ghali (confermato in terza posizione).

Nessuna novità nelle prime tre posizioni della classifica EarOne Airplay Dance: “All Night Long” di Kungs X David Guetta X Izzy Bizu precede anche questa settimana “Lovers In A Past Life” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Beat Of Your Heart” di Purple Disco Machine e Ásdís.

La classifica EarOne Airplay Urban è guidata anche questa settimana da “I p’ me, tu p’ te” di Geolier. Secondo posto confermato per “Soli a Milano” dei Club Dogo feat. Elodie mentre guadagna una posizione e sale al terzo posto “Login On Me” di Jack Harlow.

“Oh No :: He Said What?” dei Nothing But Thieves guida la classifica EarOne Airplay Rock. Perde una posizione e scivola al secondo posto “Fell In Love” dei Blink-182 che precede “Beautiful People (Stay High)” dei The Black Keys (terzo posto, +2).

“Contigo” di Karol G & Tiësto si conferma al primo posto della classifica EarOne Airplay Latin. “La Falda” di Myke Towers (+1) e “Shakira: Bzrp Music Session, Vol. 53” di Bizarrap & Shakira (+1) sono in seconda e terza posizione.

I primi tre posti della classifica EarOne Airplay TV sono occupati da “Apnea” di Emma (+6), “Tuta Gold” di Mahmood (confermato al secondo posto) e “La noia” di Angelina Mango (+2).

“Vai!” di Alfa guida anche questa settimana la classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti. I Negramaro con “Ricominciamo tutto” si confermano al secondo posto, seguiti da Zerb & Sofiya Nzau con “Mwaki”.

La classifica EarOne Airplay TV Indipendenti vede nelle prime tre posizioni “Vai!” di Alfa,“Ricominciamo tutto” dei Negramaro e “Ti muovi” di Diodato.

Settimana #10 (dal 01-03-2024 al 07-03-2024)