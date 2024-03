“Senza Nome (Sole)” il nuovo singolo de La Tempesta Gentile

Pubblicità

Da venerdì 8 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “Senza Nome (Sole)” pubblicato da Overdub Recordings, il nuovo singolo de La Tempesta Gentile, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 marzo.

“Senza Nome (Sole)” è un brano intriso di stratificazioni sonore, loop eterei ed esplosioni improvvise, accompagnato da un testo intimo e riflessivo, dove la ricerca di nuove prospettive può portare ad uno sguardo al di fuori della propria quotidianità, spesso chiusa su sé stessa. Il pezzo è una ricerca di spazio e profondità.

Spiega la band emiliana a proposito del brano: “Come in un osservatorio astronomico, fra strane e geniali apparecchiature inventate dall’uomo, prendiamo coscienza dell’esistenza di mondi diversi e lontanissimi, spesso le nostre abitudini ci limitano in un piccolo mondo, rinchiuso in noi.

Possibili nuove e immense prospettive che si perdono, sepolte tante volte dalla frenesia e dall’ansia di avere tutto qui e subito. Ci sono tanti soli che non hanno ancora un nome, ma sono lì che ci aspettano”.

Il videoclip di “Senza Nome (Sole)” è stato realizzato interamente su pellicola con una vecchia super 8, per dare un taglio “senza tempo” alle immagini, dove la definizione tipicamente sgranata di quel tipo di pellicola, vuole rappresentare la ricerca di qualcosa da mettere a fuoco, lontano ma visibile, purché ci si conceda il tempo di fermarsi, ascoltare e accettare sé stessi.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/e9Zsg_kxE_M?si=250QfRUnKg1Z8x6u

Biografia

La band, nata nel 2021, si propone con un‘essenziale formula a duo, con l’idea di dare una propria rilettura personale del genere chitarristicamente stratificato per eccellenza, lo shoegaze, con i soli utilizzi del basso, supportato dall’effettistica, e della batteria, affiancata da uno strumento denso di risonanze e riverberi come l’handpan.

Dopo “Esplorazione”, “Senza Nome (Sole)” è il nuovo singolo della band emiliana La Tempesta Gentile, pubblicato da Overdub Recordings, disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 marzo 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 8 marzo, che anticipa l’uscita del primo album “LTG”.