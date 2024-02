Testa a testa tra Annalisa e Mahmood nella classifica EarOne Airplay Sanremo

Pubblicità

A poche ore dalla finale di Sanremo 2024 sono due i brani a contendersi la posizione N. 1 nella classifica EarOne Airplay Sanremo. “Sinceramente” di Annalisa e “Tuta Gold” di Mahmood sono distanziati di pochissimo e si alternano al comando della speciale classifica real time. “Sinceramente” di Annalisa, nella sola giornata di ieri, ha ottenuto 371 passaggi su 118 radio, totalizzando 11milioni e 947 mila ascolti. “Tuta Gold” di Mahmood, sempre ieri, è stata trasmessa da 107 emittenti, totalizzando 303 passaggi con 12 milioni e 635 mila ascolti.

In ascesa i The Kolors e Angelina Mango. “Un ragazzo una ragazza” (al momento al terzo posto) ha ottenuto ieri 329 passaggi su 116 radio con 13 milioni e 266 mila ascolti, mentre “La noia” (quarto posto) ha totalizzato 356 passaggi su 115 radio, ottenendo 13 milioni e 488 mila ascolti. Ottime prestazioni per Emma con “Apnea” (quinto posto) e Geolier con “I p’ me, Tu p’ te” (sesto posto). I loro brani ieri hanno ottenuto, rispettivamente, 10 milioni e 756 mila ascolti e 9 milioni e 508 mila ascolti.

Completano la top 10 i Negramaro con “Ricominciamo tutto” (settimo posto), Mr.Rain con “Due altalene” (ottavo posto), Alessandra Amoroso con “Fino a qui” (nono posto) e Loredana Bertè con “Pazza” (decimo posto).

Le altre posizioni della classifica EarOne Airplay Sanremo sono occupate da: Ghali con “Casa mia” (11°), Rose Villain con “Click Boom!” (12°), Diodato con “Ti muovi” (13°), Irama con “Tu no” (14°), Alfa con “Vai!” (15°), Dargen D’Amico con “Onda alta” (16°), Gazzelle con “Tutto qui” (17°), Fiorella Mannoia con “Mariposa” (18°), Renga Nek con “Pazzo di te” (19°), Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita” (20°), Santi Francesi con “L’amore in bocca” (21°), Maninni con “Spettacolare” (22°), Clara con “Diamanti grezzi” (23°), BNKR44 con “Governo Punk” (24°), Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole” (25°), Il Volo con “Capolavoro” (26°), Sangiovanni con “Finiscimi” (27°), Bigmama con “La rabbia non ti basta” (28°), La Sad con “Autodistruttivo” (29°) e Il Tre con “Fragili” (30°). La classifica è in continua evoluzione.

LA CLASSIFICA SUL SITO, SULLE APP E SUI DISPOSITIVI ALEXA

I dati aggiornati in tempo reale sono disponibili gratuitamente sul portale earone.it e possono anche essere visualizzati su tutti i dispositivi mobili (scaricando l’App) e sui dispositivi Amazon Alexa (installando l’apposita skill).

