Nave Ocean Viking sequestrata a Brindisi

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée, con a bordo 261 migranti salvati in quattro diverse operazioni nel Mediterraneo, è stata sottoposta a sequestro amministrativo a Brindisi, segnando il secondo episodio simile in meno di due mesi in Puglia, dopo un caso analogo a Bari il 30 dicembre. La Capitaneria di porto ha identificato presunte violazioni relative al decreto Piantedosi, che disciplina le azioni delle ONG in mare, imponendo alla nave una sosta obbligata di 20 giorni e una sanzione amministrativa all’organizzazione.

La Ocean Viking era arrivata con un ritardo di 30 minuti rispetto all’orario previsto e ha iniziato le operazioni di sbarco dei migranti, tra cui un cucciolo di cane accompagnato da una minore non accompagnata, intorno alle 10 di questa mattina. Inizialmente diretta verso Ortona, in Abruzzo, la nave è stata successivamente autorizzata a dirigersi verso Brindisi, dove è stata organizzata una riunione di emergenza in Prefettura per pianificare l’accoglienza.

Le autorità di Brindisi stanno conducendo ulteriori indagini sulle rotte seguite dalla nave. Nel frattempo, è stato avviato il trasferimento dei migranti arrivati verso centri di accoglienza in diverse regioni italiane, inclusi Molise, Liguria, e Marche. I 63 minori non accompagnati sono stati allocati in un centro di accoglienza a Brindisi. Controlli sanitari hanno rivelato dieci casi di scabbia e tre gravidanze tra i migranti.