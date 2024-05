“Take time for yourself” è il nuovo singolo de Il Giardino dei Pini

Pubblicità

Da venerdì 31 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “TAKE TIME FOR YOURSELF”, il nuovo singolo de IL GIARDINO DEI PINI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 maggio.

“Take time for yourself” è un brano che invita a prendersi del tempo per sé stessi e per stare con i propri amici, ribellandosi alla vita frenetica. Le ore dei nostri giorni sono scandite da innumerevoli impegni, trasformando la nostra esistenza in una continua corsa contro il tempo. La musica della canzone è caratterizzata dalla contrapposizione di un ritmo incalzante e funky nelle strofe, mentre le sonorità aperte e distese del bridge e del ritornello rappresentano il desiderio di rilassarsi, mettendo da parte impegni e preoccupazioni.

Commenta la band a proposito del brano: “There’s no reason to go crazy for no matter, take time for yourself”.

Ascolta ora il brano: https://ingrv.es/take-time-for-yourse-kbc-2

Biografia

Il Giardino dei Pini nasce alla fine del 2022 dalla passione per la musica Soul/Funk e Black e dalla voglia di contribuire tramite concerti e registrazioni alla diffusione di questo genere musicale che manca nel panorama discografico italiano.

Fin da subito non mancano le occasioni per suonare e farsi conoscere; perciò, sull’onda dell’entusiasmo nasce il primo EP, “DreamTime Sessions”, contenente le cover degli artisti a cui il gruppo si ispira maggiormente (Stevie Wonder, Michael Jackson, Toto, Kool and the Gang).

Col passare del tempo nasce il desiderio di scrivere brani inediti e il primo di questi esce l’anno seguente: “UN SORRISO SULLA SABBIA”.

Anche durante la scrittura dei brani il gruppo continua a suonare e ciò permette ad ogni componente di crescere musicalmente e di arricchire il proprio bagaglio d’esperienza.

Il secondo singolo è “SE VORRAI”, uscito all’inizio di quest’anno. Il brano però è l’ultimo scritto dalla formazione originale, infatti a seguito dei troppi impegni o divergenze su alcuni temi, tre membri hanno lasciato il gruppo.

L’ultimo singolo del gruppo, “TAKE TIME FOR YOURSELF”, è quindi il risultato di idee avute dalla formazione originale, riprese e sviluppate da quella nuova; il brano è anche il primo singolo in lingua inglese.

Gli attuali componenti del gruppo sono: Riccardo Mazzi (voce), Davide Albarelli (tastiere), Simone Martinelli (chitarra), Riccardo Guazzetti (batteria), Alberto Fontanella (basso), Stefano Soliani (sassofono).

