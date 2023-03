Stasera in TV oggi venerdì 17 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 17 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SHOW Benedetta Primavera – conduce Loretta Goggi con Luca e Paolo

Loretta Goggi torna alla guida di un grande show. Benedetta Primavera, il nuovo varietà, un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo e artista dai mille talenti, racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Tanti gli ospiti presenti, tra vecchi compagni con cui rievocare programmi e amici di un tempo, e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Al suo fianco Luca e Paolo, due fuoriclasse della satira e della comicità.

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S S20E9 – Morte nel Campus

Un giovane aspirante marinaio, William Watson, viene investito da un’auto. Il ragazzo era un allievo di Delilah, la moglie di McGee e la squadra è costretta a chiedere spiegazioni alla donna.

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E9 – Soluzione estrema

Il sergente Santino, accusato dell’omicidio di un’agente della DEA, rapisce il capitano Chase per farle eseguire l’autopsia sul cadavere e dimostrare la sua innocenza. La Tennant e la Chase gli danno ascolto.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.35 – DOCUMENTARIO Gianni Agnelli, in arte l’avvocato

La Fiat, la Juventus, il potere degli affari, il rapporto con la politica, ma anche il gusto per la bellezza, i motori, la Ferrari, il culto della vela e dello sci: sono i temi che hanno scandito la vita di Gianni Agnelli, per 50 anni protagonista della vita economica e sociale italiana e non solo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il documentario “Gianni Agnelli, in arte l’avvocato”, ripercorre le tappe fondamentali della vita di Agnelli per ricostruire soprattutto il percorso dell’uomo, tra successi e cadute, prima ancora che quella del personaggio pubblico.

23.15 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – I Serenissimi, assalto a Venezia

23.40 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – L’assassinio di Giulio Regeni

RETE 4 (4)

21.24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21.47 – SERIE TV PRIMA TV Buongiorno, mamma! seconda stagione S2 E6 – Il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi e’ la notizia del giorno a Bracciano. Ma l’informazione piu’ sconvolgente riguarda le tracce di DNA rinvenute sul cadavere.

ITALIA 1 (6)

21:21 FILM Jack Reacher: Punto di non ritorno – [Azione] – Tom Cruise torna a vestire i panni di Jack Reacher nel secondo capitolo della saga. Difendera’ il maggiore Susan Turner dall’accusa di spionaggio e cerchera’ la verita’.

23:48 FILM La guerra dei mondi – [Fantascienza] – Alieni dall’intelligenza superiore, ma crudeli e spietati, invadono la Terra. La razza umana dovra’ affrontare una dura lotta per la sopravvivenza. Con T. Cruise. Regia di S. Spielberg

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Livorno

22.45 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.10 FILM Ghost Rider – Spirito di vendetta – [Azione USA 2011] – Nicolas Cage ritorna nei panni di Johnny Blaze con una nuova missione: salvare la vita di un bambino e liberarsi dalla sua maledizione. Regia di M. Neveldine;

23.02 FILM Special Forces – Liberate l’ostaggio – [Azione FRA 2011] – Una giornalista francese viene rapita e condannata a morte dai talebani. Per salvarla, si mobilita un commando di forze speciali. Con D. Kruger. Regia di S. Rybojad

RAI 4 (21)

21.20 FILM A score to settle – Un conto da regolare – Thriller 2019 di Shawn Ku con Nicolas Cage, Benjamin Brat

Affetto da un male incurabile, Frank viene rilasciato dal carcere dove ha scontato molti anni per un crimine che non ha commesso. Una volta fuori si mette alla ricerca delle persone che lo hanno incastrato per vendicarsi.

23.05 FILM A Day to Die – Azione 2022 di Wes Miller con Kevin Dillon, Bruce Willis, Frank Grillo

IRIS (22)

21.14 FILM Il Padrino – Parte II – [Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Secondo capitolo della saga e vincitore di 6 premi Oscar, con Al Pacino, Robert De Niro.

RAI 5 (23)

21.14 MUSICA Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.6 – Filarmonica Della Scala. TEMA

TEMA – 40 anni di Filarmonica Della Scala: Myung-Whun Chung. Teatro alla Scala, 24 aprile 2006. Myung-Whun Chung, uno dei direttori più assidui della Filarmonica della Scala, dirige uno dei capisaldi del sinfonismo viennese: la Sinfonia n. 6 di Beethoven, Pastorale.

21.59 MUSICA Pollini suona Beethoven: Op. 109 110 111

Dall’Herkulessaal di Monaco Maurizio Pollini esegue le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven. Tra i vertici assoluti della letteratura pianistica di tutti i tempi, le tre composizioni sembrano attraversare tutte le possibilità timbriche ed espressive dello strumento verso i più alti valori etici e spirituali.

22.59 MAGAZINE Save the date – Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana.

23.18 SERIE TV Nile Rodgers Come farcela nel mondo della musica – E3 – L’ex frontman degli Chic racconta: “Probabilmente non conoscete il mio nome ma scommetto che conoscete almeno una delle mie canzoni”.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM E poi c’è Katherine – Commedia 2019 di Nisha Ganatra con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow

Una famosa conduttrice televisiva Catherine Newberry, conduttrice di uno storico talk show serale, comanda da ormai oltre trent’anni uno staff di uomini con autorità e dispotismo. I tempi però sono cambiati, gli ascolti scesi e Katherine, accusata di discriminare le donne, rischia il posto. Proprio per questo decide di far assumere subito tra gli autori del suo programma una donna: Molly Patel, un giovane inesperta di origini indiane, cresciuta con il sogno di diventare un giorno come lei…

22.55 FILM Franny – Drammatico 2015 di Andrew Renzi con Clarke Peters, Richard Gere, Dakota Fanning, Theo James

Franny è un affascinante milionario che nasconde un segreto che non ha mai rivelato a nessuno, non lavora e ha trovato nella beneficenza la sua unica ragione di vita. Quando dopo tanti anni incontra Olivia, la figlia dei suoi più cari amici, sposata e in procinto di diventare madre, Franny non riesce a fare a meno di “aiutarla”. Offre così a Olivia e suo marito incredibili opportunità, cercando allo tempo stesso però di gestire la loro vita in modo sempre più invadente.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep7

22.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep8

23.20 SERIE TV Che Dio di aiuti St7 Ep17 – Sempre con te

CIELO (26)

21.20 FILM L’amante inglese – Drammatico 2009 di Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez

Annoiata dalla vita borghese, una madre di famiglia conosce un operaio verso il quale prova un’irresistibile attrazione…

23.00 DOCUMENTARIO L’orgasmo perfetto – Sette donne parlano delle loro esperienze sessuali, dagli orgasmi fino ai rapporti coniugali e ai problemi legati alla menopausa..

TWENTY SEVEN (27)

21.08 FILM Il GGG – Il Grande Gigante Gentile – [Fantastico/Favolistico] – Adattamento di un romanzo fantasy di Roald Dahl. La speciale amicizia tra un gigante buono e una bambina, insieme per salvare gli umani. Con Mark Rylance Regia di S. Spielberg.

23.15 FILM Poliziotto in prova – [Azione 2014] – Spassoso buddy movie con Kevin Hart e Ice Cube. Ben vuole di diventare poliziotto come il cognato, il quale fara’ di tutto per dissuaderlo. Regia di T. Story;

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E19

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E23

LA5 (30)

21:14 SHOW Grande Fratello Vip -Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:25 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Pordenone

In Friuli-Venezia Giulia la dolce sfida è piena di dolci della tradizione.

22:30 LIFESTYLE Unbelievable Me – Ep3

23:20 LIFESTYLE Body Bizarre – Ep.2

Scopriamo le storie di persone che soffrono di rare e misteriose condizioni mediche. Alcuni hanno bisogno di un’operazione così complessa che le possibilità di sopravvivenza sono scarse.

CINE34 (34)

21:03 FILM Occhio malocchio prezzemolo e finocchio [Comico ITA 1983] – Film in due divertenti episodi incentrati entrambi sul tema dell’occulto. I protagonisti sono rispettivamente Lino Banfi e Johnny Dorelli. Regia di S. Martino

23:25 FILM Ricchi ricchissimi praticamente in mutande – [Commedia ITA 1982] – Durante un processo emergono tre episodi che vedono protagoniste alcune tra le piu’ celebri maschere della commedia all’italiana. Con P. Franco, L. Banfi. Regia di S. Martino

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – Scienza censurata e biolaboratori: il futuro distopico della ricerca – La dottoressa Loredana Frasca, immunologa e ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità, racconta ai microfoni di Byoblu le conseguenze della pubblicazione di un’analisi scientifica sulla sicurezza dei vaccini Covid.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia –Loro li chiamano vaccini, noi sieri sperimentali – A distanza di tre anni da questo esperimento di ingegneria sociale chiamato Covid-19 e a 32 mesi dalla forzata inoculazione di massa, il bilancio è drammatico. Armando Manocchia ne discute con i suoi ospiti in questa puntata di “Piazza Libertà”.