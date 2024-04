Scossa sismica al confine tra Austria e Germania

Pubblicità

Il 4 aprile 2024, alle ore 13:28 ora italiana, una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata nella regione di confine tra Austria e Germania, precisamente alle coordinate geografiche 47.3880, 12.4420. La profondità del sisma è stata determinata a 12 km sotto la superficie terrestre, secondo i dati forniti dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Questa lieve scossa sismica, avvenuta in pieno giorno, ha segnato un momento di preoccupazione per le aree coinvolte, sebbene la magnitudo non suggerisca danni significativi o immediati pericoli per la popolazione locale. Non sono state segnalate al momento vittime o danni a strutture e infrastrutture, grazie alla relativa bassa intensità del terremoto.

L’evento sismico, avvenuto a metà giornata, ha catturato l’attenzione degli esperti di geofisica e delle autorità locali, che stanno monitorando la situazione per valutare eventuali sviluppi o repliche sismiche nella zona. I residenti nelle aree prossime all’epicentro sono stati avvisati di rimanere in stato di allerta e seguire le istruzioni di sicurezza fornite dalle autorità competenti.

Questo terremoto rientra nell’attività sismica normale per la regione, che si trova in un’area geograficamente stabile dell’Europa, ma non immune da eventi sismici di lieve entità. Gli esperti continuano a studiare i pattern sismici nella zona per migliorare la comprensione e la preparazione a future eventualità.

La comunità scientifica internazionale, attraverso istituzioni come l’INGV, mantiene un costante monitoraggio dell’attività sismica globale per garantire informazioni tempestive e accurate, fondamentali per la prevenzione e la gestione del rischio sismico.