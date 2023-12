Sara: fuori il video del brano “A piedi nudi”

Condividi

Fuori il video di “A piedi nudi” il nuovo singolo di Sara, scritto con Gianni Errera e Laura Di Giorgio, già in radio e in tutti gli store e piattaforme digitali (One Publishing E Music).

“La musica è sempre stata una parte della mia vita. Mi piace dire che sono cresciuta con la musica o meglio che la musica mi ha cresciuta. A volte forse le cose che non riesco a dire alle persone le dico tramite una linea melodica su un testo – afferma Sara – e mi sento fortunata nel dire che sin da piccola, grazie ai miei genitori, mi sono sempre svegliata la domenica mattina con Vasco Rossi, Lucio Battisti o più recentemente con Emma. Ovviamente la musica di oggi mi ha influenzato parecchio, l’artista che mi ispira molto è Irama, credo che il suo modo di scrivere e ciò che esprime mi rispecchi molto. “A piedi nudi” è nata pochi mesi fa e si intitola così perché in quel momento stare a piedi nudi mi permetteva di avere il controllo o meglio tenere quel filo di equilibrio. Parla della notte, dove i pensieri ti tormentano in testa e tu cerchi un equilibrio, cerchi delle risposte.”

Qui il video: https://youtu.be/jiH4nGcsUSc

“Nel video, girato a Roma in un bosco – aggiunge Sara – sono stata meravigliata dalla scelta del fuoco attorno a me, voluta da Marko Carbone che ha curato la regia, in quanto a parer mio il fuoco rappresenta proprio il senso del controllo ma a un metro da me che, se fossi andata un attimo avanti, avrei perso l’equilibrio e sarebbe svanito tutto ed è un po’ quello che voglio comunicare con la canzone. Per me era la prima volta quindi è stato tutto ancora più magico, grazie anche alle ballerine di pole dance che credo abbiano dato ancora più intensità al video di questo brano che amo definire oscuro e intenso.”

Sara, all’anagrafe Sara Dell’Olio, classe 2005, nasce a Lugano da mamma svizzera e papà pugliese e cresce in un piccolo paese in provincia di Varese. Frequenta l’ultimo anno al Liceo Scientifico Vittorio Sereni indirizzo Linguistico. Ex ginnasta ritmica decide di abbandonare tutto per dare tutta sé stessa alla musica. Ha iniziato a cantare quando era piccolissima, prima nel coro della chiesa per poi essere catapultata a teatro grazie ad un piccolo contest lanciato durante la pandemia. Da allora si impegna a studiare tecnica, canto moderno e teoria musicale studiando poi da autodidatta il pianoforte. Ha partecipato a tanti talent classificandosi, come finalista, a Fuoriclasse Talent per 2 anni consecutivi. È stata selezionata per esibirsi al Gran Galà del Festival di San Marino e ha avuto un ruolo di primo piano tra i finalisti del Fantastico Festival.

È stata anche finalista al Festival Sanremo Trend, esibendosi con successo sul prestigioso palco dell’Ariston a Sanremo lo scorso settembre. Nel 2021 inizia un progetto musicale come cantautrice dove cerca di esprimere e di mostrare tutte le sue sfumature insieme a Gianni Errera e all’etichetta One Publishing E Music dove cerca di esprimere e di mostrare tutte le sue sfumature. Il suo background artistico è un mix di musica, di tutti i generi, cresciuta con Vasco Rossi, Laura Pausini, Emma Marrone, Lucio Battisti per poi farsi influenzare da artisti contemporanei come Irama, Mahmood, Pink. Le piace dire che è cresciuta con la musica ma meglio dire che la musica l’ha cresciuta, ovunque la trovi ha sempre le cuffie nelle orecchie e non vede l’ora di condividere ogni momento che vive! Il 17 novembre 2023 pubblica “A piedi nudi”, brano scritto da Sara con Giovanni Errera e Laura Di Giorgio accompagnato dal video diretto da Marko Carbone.

Sara è su Instagram | Facebook |TikTok