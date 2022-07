Rock The Amphitheater: musica ed emozioni all’anfiteatro romano di Suasa

Ospite speciale della serata, direttamente da Virgin Radio, Massimo Cotto

Segnatevi questa data, giovedì 18 agosto 2022, perché l’anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona, uno dei posti più suggestivi e affascinanti dell’intero entroterra marchigiano, diventerà per un giorno luogo di musica e festa. Rock The Amphitheater, l’evento ideato dalla rock band The Fottutissimi, prenderà vita al tramonto sul prato dell’anfiteatro.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale che tempo fa si è interessata per organizzare un nostro concerto all’anfiteatro – spiega la band – ma un luogo così importante e grande ci è sembrato subito troppo solo per noi. E’ nata così l’idea di condividerlo con amici e ospiti che da un po’ di tempo volevamo invitare dalle nostre parti, creando un vero momento di festa in occasione della fine del nostro micro tour estivo Discorsi sconnessi».

L’evento organizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione della rock band The Fottutissimi e con il patrocinio della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Ancona e Pesaro e Urbino si terrà il 18 agosto a partire dalle ore 17.30 fino alla mezzanotte. L’ingresso è libero.

Oltre al concerto dei The Fottutissimi sul palco saliranno, in un susseguirsi Woodstockiano, le band: Tvfuzz, Demeb, Dress e Flying bed insieme al dj Max Battaglia e all’artista Roberto Coda Zabetta creatore del Consorzio Loretello.

L’ospite speciale della serata, direttamente da Virgin Radio, sarà il giornalista, disc jokey e scrittore italiano Massimo Cotto con il suo spettacolo Rock ‘n’ Talk.

“Massimo non ha bisogno certo di presentazioni, è una delle persone con più sangue rock nelle vene dell’intero stivale. Ha intervistato i più grandi musicisti dei nostri tempi, incontrarlo e ascoltare le sue parole in un posto così magico, sotto le stelle a chiusura della giornata, sarà entusiasmante per tutti coloro che parteciperanno. La più bella ciliegina che potevamo mettere a questa torta Rock and roll.”

Per tutta la durata dell’evento mangiare e bere sarà a cura della Pro loco In Suasa. Ai partecipanti si consiglia di arrivare dal pomeriggio e di portare un plaid da stendere a terra al fine di vivere al meglio la giornata.

Info evento: Instagram and Facebook – The Fottutissimi – 3355309570\3391672170

Si ringraziano: Noctis spa, CasaMavì, Tamam service and amplifiers, Studiolux, Consorzio Rcz, Pro loco In Suasa per la fondamentale collaborazione.