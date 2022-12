RETAIL CAPITAL: TERESITA RUIZ-TAGLE LYON È LA NUOVA OPERATION MANAGER 

Condividi

La manager guiderà Retail Capital nei processi aziendali con l’obiettivo di incrementarne ulteriormente la crescita attraverso l’applicazione di una strategia sales efficace ed innovativa

Milano, 05 dicembre 2022 – Retail Capital, primo marketplace europeo nel settore dell’intimo, proprietario dei Retail Unyli e Le Perle, ha annunciato la nomina di Teresita Ruiz-Tagle Lyon come Operation Manager, in carica da dicembre 2023.

Teresita Ruiz-Tagle Lyon, laureata in Integrated Design e con un Master in Fashion Styling e Visual Merchandising, ha maturato un’esperienza pluriennale in realtà nazionali ed internazionali del mercato Retail, ricoprendo anche il ruolo di Visual Merchandiser presso Ikea Group. Oggi, approda in Retail Capital come Operation Manager con l’obiettivo di rendere i processi aziendali ancora più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di business e supportare la strategia di crescita dell’azienda – che prevede investimenti per lo sviluppo di nuovi format e soluzioni innovative per il mercato dell’intimo.

“Retail Capital sta diventando un player di riferimento nel settore dell’intimo. Con la nomina di Teresita puntiamo a supportare consumatori e le aziende partner con soluzioni di vendita sempre più personalizzate e innovative e rendere i marchi proprietari Unyli e Le Perle non solo retailer ma veri e propri brand con un’identità ben precisa e riconoscibile. L’obiettivo finale è incrementare ulteriormente l’espansione capillare dell’azienda, ampliando e consolidando la catena di negozi sia diretti che in franchising, unitamente allo sviluppo del reparto digitale con i due e-commerce di Unyli e Le Perle e ai servizi di delivery dedicata e personal shopper”, dichiara Francesco De Paolo, General Manager di Retail Capital.

“Sono entusiasta di unirmi al team in qualità di Operation Manager e ringrazio Retail Capital per la fiducia: metterò tutta la mia esperienza nel settore a servizio del primo marketplace omnichannel dedicato all’intimo per disegnare e progettare le logiche che rendono ancora più appetibile l’offerta, uniformare la strategia nella gestione dei punti vendita e attuare un piano promozionale coerente con i valori e le pratiche dell’azienda”, dichiara Teresita Ruiz-Tagle Lyon, Operation Manager di Retail Capital.

L’azienda, nata nel 2018 da Francesco de Paolo e Valentina Fabbri, sta trasformando il mercato dell’intimo, creando un sistema win-win per brand, negozi e consumatrici. Retail Capital è, infatti, il primo marketplace in questo settore basato su un modello phygital, che integra cioè il canale offline e quello online, selezionando i brand noti o ad alto potenziale e accompagnando i retailer in un percorso di digital transformation a 360°, partendo proprio dalla riscoperta e dalla valorizzazione della dimensione locale e con l’obiettivo finale di tutelare il patrimonio di clientela fidelizzata negli anni con innesti tecnologici necessari alla sopravvivenza dei punti vendita.

La digitalizzazione multicanale di Retail Capital parte dal negozio fisico, attraverso un layout innovativo e una gestione informatizzata del magazzino e della logistica, consentendo così ai retailer da un lato di ottimizzare le vendite e le scorte di magazzino e dall’altro di aver accesso al canale di vendita web, attraverso l’ecommerce dedicato e il servizio di personal shopping a domicilio.

Retail Capital, che nel 2020 ha lanciato l’ecommerce B2C e la piattaforma multicanale Unyli, e recentemente ha accelerato sul mercato del lusso acquisendo il brand Le Perle, ha la volontà di sviluppare una rete di punti vendita diretti e in franchising connessi alle piattaforme e-commerce di tali propri marchi proprietari. Non solo! L’azienda mira ad andare anche oltre il confine, portando i due Retail anche a livello internazionale entro il 2023, partendo dal mercato svizzero.