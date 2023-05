Programmi TV stasera mercoledì 3 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 3 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – DOCUMENTARIO Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La Corona dei Windsor – Conduce Alberto Angela

In occasione dell’incoronazione di Carlo III del Regno Unito, ripercorriamo la storia della famiglia Windsor e delle incoronazioni britanniche, l’ultima delle quali risale a ben settant’anni fa, quando la corona di Sant’Edoardo cinse il capo della giovane Elisabetta II.

23.55 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.30 – FILM PRIMA TV Cuori e Delitti – Un romanzo fatale – Giallo 2020

Regia: Terry Ingram

Cast: Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner

Ad una convention di letteratura, Angie Dove incontra nuovamente Ethan, l’ex fidanzato dei tempi del college. Durante la serata, una scrittrice di successo ha un malore improvviso e muore.

23.00 INFORMAZIONE SPORTIVA – Speciale 90° minuto

Conduce Marco Lollobrigida A cura di Alessandro Antinelli Ospiti Marco Tardelli, Daniele Adani, Tiziano Pieri (al Var), Evelina Christillin, Marco Conterio Autori Giorgio Farina, Riccardo Marra, Marco Conterio Regia di Marco Spoletini Scenografia Luca Arcuri Produttore esecutivo Marco Benucci

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

21.48 – SERIE TV PRIMA TV Luce dei tuoi occhi – seconda stagione – PrimaTv S2 Ep4

Diana trova una lettera che Petra le aveva scritto tempo prima e che la fa infuriare. La ragazza trova il coraggio di aprirsi con Emma, di cui finalmente sembra finalmente fidarsi.

23.56 – MAGAZINE X-Style

Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:16 FILM Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna – Avventura 2003

Regia: Gore Verbinski

Cast: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce

Primo, spettacolare capitolo della celebre saga “Pirati dei Caraibi”. Il pirata Jack Sparrow, Johnny Depp, deve salvare una fanciulla rapita. Regia di G. Verbinski;

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Atlantide – Storie di uomini e di mondi – L’ombra del mostro di Firenze a Perugia

L’ombra del caso Narducci e del Mostro di Firenze nella scomparsa di Rossella Corazzin: 47 anni dopo.

TV 8 (8)

21:30 FILM A-Team – Azione 2010

Regia: Joe Carnahan

Cast: Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley, Patrick Wilson

Prequel della celebre serie televisiva degli anni Ottanta, il film racconta come l’A-Team è diventato quello che abbiamo imparato a conoscere sul piccolo schermo. Un gruppo di quattro soldati, capitanato dal colonnello Hannibal Smith, dopo avere combattuto in Medio Oriente, viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Quando la squadra riesce a evadere di prigione ha un solo obiettivo: dimostrare la propria innocenza lavorando per la Cia. La missione: recupero di matrici utilizzate per stampare dollari falsi.

23.40 SERIE TV A casa tutti bene S1 E7 – La serie scritta e diretta da Gabriele Muccino e tratta dall`omonimo suo film del 2018, narra le vicende dei Ristuccia, una famiglia allargata da un altro ramo della stessa, i Mariani, che reclamano un posto nell’attività di famiglia, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato che ancora oggi ha conseguenze profonde nelle vite dei protagonisti. In questo episodio, i preparativi per il matrimonio di Sandro e Beatrice al mare portano a galla un segreto sconvolgente nascosto da molto tempo.

NOVE (9)

21.25 FILM La dura verità – Commedia 2009

Regia: Robert Luketic

Cast: Katherine Heigl, Kevin Connolly, Bonnie Somerville, Vicki Lewis, Bree Turner, Nathan Corddry, Holly Weber, Yvette Nicole Brown, Nick Searcy, Adam Harrington, Rebecca Creskoff, Eric Winter, Gerard Butler, Cheryl Hines

Abby Richter è produttrice di successo di un talk show mattutino, ma è molto meno fortunata nei suoi rapporti di coppia. Quando il suo programma subisce un calo degli ascolti, è costretta a dare spazio a un nuovo opinionista, lo spudorato e (apparentemente) cinico Mike Chadway, che promette di rivelare senza mezzi termini cosa pensano veramente gli uomini delle donne. Gli ascolti del network si impennano e la stessa Abby decide suo malgrado di seguire i consigli del brutale esperto per sedurre il vicino di casa, Colin…

23.35 FILM Ex – Amici come prima! – Commedia 2011

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Teresa Mannino, Ricky Memphis, Gabriella Pession, Paolo Ruffini, Liz Solari, Natasha Stefanenko, Elena Barolo, Veronica Logan, Tosca D’Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassman

C’è un ex nella vita di ognuno di noi, così come ognuno di noi è ex nella vita di qualcuno. Il film racconta diverse storie: quella di Marco, sposino fresco, che perde la testa per la mai dimenticata ex Consuelo; quella di Max, architetto romano che si invaghisce di Sandra, avvocato divorzista della sua ex moglie; quella di Paolo, che va dietro solo alle ragazze reduci da una rottura recente; quella di Antonio, eurodeputato che si innamora di una donna che scopre poi essere il primo ministro delle “Repubbliche Baltiche”; e quella di Fabio, che si spaccia psichiatra per conquistare Valentina, paziente che finge di curare.

VENTI (20)

21.16 FILM The Corruptor – Indagine a Chinatown – Azione 1999

Regia: James Foley

Cast: Chow Yun-fat, Mark Wahlberg, Rick Young, Brian Cox

Con Y. Chow e M. Wahlberg. Due poliziotti a Chinatown, un mondo con le sue regole e le sue leggi dove e’ difficile non sporcarsi le mani. Regia di J. Foley; USA 1999

23.23 FILM Now You See Me 2 – I maghi del crimine – Azione 2016

Regia: Jon M. Chu

Cast: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Woody Harrelson

Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine. I 4 Cavalieri tornano con una nuova performance, per smascherare un magnate della tecnologia. Con Daniel Radcliffe

RAI 4 (21)

21.19 FILM La casa in fondo al lago – Horror 2021

Regia: J. Maury, A. Bustillo

Cast: J. Jagger, C. Rowe

Ben e Tina sono una coppia di youtuber specializzati in video di esplorazioni subacquea. Durante un’immersione in un remoto lago francese, scoprono un’abitazione sommersa in acque profonde. La loro gita si trasforma in un incubo quando scoprono che la casa è stata la scena di atroci crimini.

22.42 FILM Le paludi della morte – Drammatico 2011

Regia: Ami Canaan Mann

Cast: Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain

Ispirato a fatti realmente accaduti. Al detective della omicidi di Texas City Mike Souder e al suo collega newyorkese Brian Heigh viene assegnato un caso di omicidio, dopo il ritrovamento del cadavere di una ragazzina nei Killing Fields, la zona paludosa della costa dove negli anni sono stati ritrovati numerosi cadaveri di giovani donne, perlopiù prostitute e studentesse. Quando Little Anne, una ragazzina senzatetto che Brian ha preso a cuore, viene rapita i due agenti faranno di tutto per salvarla.

IRIS (22)

21.13 FILM L’uomo del giorno dopo – Avventura 1997

Regia: Kevin Costner

Cast: Kevin Costner, Will Patton, Olivia Williams, James Russo

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Diretto e interpretato dal premio Oscar Kevin Kostner. Un uomo solo, in un mondo privo di ordine, leggi e stati, dopo una catastrofe nucleare.

RAI 5 (23)

21.16 CULTURA Art Night – Infinito. L’universo di Luigi Ghirri

Il momento giusto, il non-detto, la dilatazione di tempo e spazio. Nelle foto di Luigi Ghirri, maestro della fotografia italiana, sopravvivono non solo attimi ma vite intere.

22.35 DOCUMENTARIO James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E4

La fantascienza è piena di visioni distopiche e scenari apocalittici. Il mondo come lo conosciamo è destinato a finire? La specie umana è destinata all’estinzione? Queste domande sono al centro dell’episodio.

23.19 DOCUMENTARIO Rock Legends: Janis Joplin

Janis Joplin è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale della cantautrice texana scomparsa tragicamente a soli 27 anni.

23.43 DOCUMENTARIO Rock Legends: Stevie Wonder

Stevie Wonder è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale del prodigio che iniziò la sua carriera nellla Motown di Berry Gordy.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM La felicità degli altri – Commedia 2020

Regia: Daniel Cohen

Cast: Bérénice Bejo, Vincent Cassel, François Damiens

Léa, Marc, Karine e Francis sono due coppie di vecchi amici. Tuttavia, l’armonia del gruppo va in frantumi quando Lea dice loro che ha scritto un romanzo, che diventa un successo editoriale.

22.55 MAGAZINE Movie Mag – Lodo Guenzi è ospite della puntata di “Movie Mag”: il cantante del gruppo Lo Stato Sociale è uno dei protagonisti dell’ultimo film di Pupi Avati dal titolo “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”. Federico Pontiggia lo ha intervistato per parlare di cinema, del suo nuovo disco, di questioni generazionali e della sua carriera di attore. Tra gli argomenti anche l’uscita in sala de “I guardiani della galassia Vol.3”, mentre Ema Stockholma parla del film “Bohemian Rhapsody”, del mito di Freddie Mercury e dei Queen, e verrà riproposta anche una vecchia intervista a Mercury, dalle Teche Rai. “Movie Mag” va, poi, a Pistoia per conoscere più da vicino la mostra che celebra Altan, autore tra i più celebri del nostro fumetto e creatore – tra gli altri – di due personaggi popolarissimi come La Pimpa e il metalmeccanico comunista Cipputi. Da questa puntata inizia poi un percorso di scoperta delle preferenze cinematografiche dei dodici scrittori selezionati dalla giuria del Premio Strega, il più importante premio letterario italiano: questa settimana ospiti Carmen Verde, autrice di “Una minima infelicità”, e Maddalena Vaglio Tanet, autrice di “Tornare dal bosco”.

23.30 FILM Parliamo delle mie donne – Drammatico 2014

Regia: Claude Lelouch

Cast: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre

Il fotografo Jacques Kaminsky si è sempre occupato molto poco delle numerose figlie avute mentre viaggiava in giro per il mondo. Quando lui ha ormai raggiunto i settanta anni, queste decidono di andare a fargli visita.

RAI PREMIUM (25)

21.10 SHOW I migliori anni puntata del 28/04/2023

23.40 SERIE TV Purché finisca bene – St1 La tempesta

CIELO (26)

21.15 FILM Solar Attack – Azione 2006

Regia: Paul Ziller

Cast: Mark Dacascos, Sugith Varughese, Craig Eldridge, Joanne Kelly, Kevin Jubinville, Louis Gossett jr.

La Terra e’ minacciata da una gigantesca massa staccatasi dalla superficie solare. L’impatto e’ imminente. L’umanita’ trema.

23.00 FILM Conviene far bene l’amore – Erotico 1975

Regia: Pasquale Festa Campanile

Cast: Gigi Proietti, Eleonora Giorgi, Christian De Sica

Per affrontare in un futuro prossimo l’esaurimento delle scorte energetiche, uno scienziato trova un metodo singolare per ricavare energia.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Niente da dichiarare? – Commedia 2010

Regia: Dany Boon

Cast: Benoît Poelvoorde, Chritel Pedrinelli, Joachim Ledeganck, Jean-Paul Dermont, François Damiens, Bouli Lanners, Eric Godon, Olivier Gourmet, Jean-Luc Couchard, Dany Boon, Julie Bernard, Karin Viard

Dal regista di “Giu’ al Nord”. Con la nascita dell’UE, un doganiere belga ed uno francese vedono scomparire il loro posto di lavoro. Con D. Boon, B. Poelvoorde. Regia di D. Boon

23.03 FILM St. Vincent Commedia 2014

Regia: Theodore Melfi

Cast: Bill Murray, Melissa McCarthy, Jaeden Lieberher, Chris O’Dowd, Terrence Howard, Scott Adsit, Lenny Venito, Kimberly Quinn, Katharina Damm, Naomi Watts

Commedia con Bill Murray e Melissa McCarthy. Un dodicenne, dopo il divorzio dei suoi genitori, stringe una bizzarra amicizia con Vincent, lo scorbutico vicino.

TV 2000 (28)

20.57 SERIE TV Canonico 2 – con Michele La Ginestra

Dopo il successo della prima stagione, su Tv2000 dal 3 maggio in prima serata, torna “Canonico”, la serie tv ambientata in una parrocchia. Protagonista come sempre Michele La Ginestra, nei panni di un sacerdote attorno al quale si raccoglie una comunità.

Canonico, con Michele La Ginestra – La seconda stagione, dal 3 maggio ore 20.55 su Tv2000

22.42 SERIE TV La casa sulla roccia

‘La casa sulla roccia’, docuserie in otto puntate, scritta da Beatrice Bernacchi e Gianni Vukaj, prodotta da Tv2000 Factory, che racconta storie di comunità parrocchiali, con testimonianze di laici e sacerdoti, di giovani e anziani sul senso di essere Chiesa, di essere casa, che accoglie tutti, che difende e cura chiunque bussi alla sua porta, rivelando un mistero profondo: l’amore per il prossimo. Ogni puntata entra nel cuore della comunità, mostrando con i protagonisti la loro quotidianità e le varie attività che svolgono per conoscere la “roccia” su cui si fonda la loro vita.

LA7D (29)

21.30 FILM Il buongiorno del mattino – Commedia 2010

Regia: Roger Michell

Cast: Harrison Ford, Diane Keaton, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Rachel McAdams, Jack Davidson, 50 Cent, Liam Ferguson, Arden Myrin, Lloyd Banks, Vanessa Aspillaga, Reed Birney, Tony Yayo

Come riportare in auge uno show mattutino i cui ascolti cadono in picchiata? Lo sa Becky Fuller, il cui sogno è lavorare a Usa Today, ma si ritrova a risollevare le sorti del programma “Daybreak”. Per farlo, la neo produttrice decide di affidare la co-conduzione dello show a una vecchia cima del giornalismo, Mike Pomeroy, il quale però non ha la minima intenzione di parlare di cibo e curiosità e sorridere continuamente. Becky dovrà gestire i perenni battibecchi tra Pomeroy e la storica conduttrice del programma, Colleen Peck, e, come se non bastasse, anche la propria incasinata vita sentimentale.

22.25 FILM Miss Marple: istantanea di un delitto – Giallo 2004

Regia: Andy Wilson

Cast: Geraldine McEwan, Griff Rhys Jones, David Warner, Niamh Cusack

Istantanea di un delitto è un romanzo poliziesco del 1957 di Agatha Christie che ha come protagonista il popolare personaggio di Miss Marple. In precedenza, l’opera era uscita a puntate sia nel Regno Unito che in America.

LA5 (30)

21.10 FILM Quello che so sull’amore – Commedia 2012

Regia: Gabriele Muccino

Cast: Gerard Butler, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Sean O’Bryan, Ritchie Montgomery, Nicky Buggs, James Tupper, Judy Greer, Jessica Biel, Dennis Quaid

Un ex campione di calcio con molti errori alle spalle cerca di rimettere insieme i cocci della sua vita. Ma dovra’ dimostrare di essere cambiato. Con G. Butler.

23:09 INFORMAZIONE Speciale Tg5 – Dario Maltese conduce lo speciale dedicato all’incoronazione di Carlo III. Tra gli ospiti in studio Antonio Caprarica ed Enrica Raddolo.

REAL TIME (31)

21:20 DOCUMENTARIO Harry & Meghan: una ferita aperta

22:20 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Freak Show

Levi ne ha abbastanza delle escrescenze sul suo corpo. La peluria di Kim sul volto è fuori controllo, mentre Roger non riesce a godersi la vita a causa di uno sfogo cutaneo.

23:20 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Non a mio agio

Klaire ha una preoccupante escrescenza sull’inguine, nonostante l’abbia già rimossa una volta. Inoltre, Ciaran non si sente a suo agio a causa di strane protuberanze.

CINE34 (34)

21:05 FILM Din Don – Il Ritorno – Commedia 2019

Regia: Paolo Geremei

Cast: Enzo Salvi, Emy Bergamo, Laura Torrisi, Ivano Marescotti, Maurizio Mattioli

Sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Dino, appena deceduto, lo ha nominato suo vice nella parrocchia. Regia: Paolo Geremei

22:58 FILM Lucignolo – Comico 1999

Regia: Massimo Ceccherini

Cast: Massimo Ceccherini, Claudia Gerini, Alessandro Paci, Carlo Monni

Lucio, disoccupato e privo di interessi, riceve l’incarico di sostituire la sorella infermiera presso la locale casa di cura. Con M. Ceccherini, C. Gerini.