Programmi TV stasera martedì 21 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Ritorna il palinsesto del martedì con una variazione su Raiuno: Torna il commissario Ricciardi per la seconda serata di seguito.

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi martedì 21 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Il Commissario Ricciardi – S2E4 – Rondini d’inverno – Serie TV thriller con Lino Guanciale

Un dramma in palcoscenico: l’attore Gelmi spara in scena la moglie. Lo prevede il copione, ma il proiettile è vero. L’ultima indagine di Ricciardi permeata da sentimenti a lui sconosciuti.

23.40 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 ATTUALITA’ – Belve – Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui Francesca Fagnani si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti della puntata Al Bano, Bianca Balti e Giacomo Urtis. Arricchiscono la puntata anche il racconto di Michela Andreozzi e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

23.40 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Rai2 –

Grandi ospiti a “Stasera c’è Cattelan”, il late show della seconda serata di Rai2. Alla scrivania di Alessandro Cattelan si siedono: la nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio mentre gli ospiti musicali sono i Baustelle.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ #cartabianca condotto da Bianca Berlinguer

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Fuori dal coro – Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

CANALE 5 (5)

20.43 – FILM PRIMA TV Tre sorelle – PrimaTv – [Commedia ITA 2021] – La solidarieta’ e amicizia fra tre sorelle, in vacanza insieme per superare le delusioni d’amore, viene messa alla prova dall’arrivo di un nuovo vicino. Regia di E. Vanzina

23.49 – MAGAZINE X-Style

Il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.

ITALIA 1 (6)

21:16 ATTUALITA’ Le Iene – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programmaviati del programma

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Di Martedì – conduce Giovanni Floris

TV 8 (8)

21.30 FILM Venom – Thriller 2018 di Ruben Fleischer con Tom Hardy, Riz Ahmed

23.25 FILM Riddick – Fantascienza Regno Unito – USA 2013 di David Twohy con Vin Diesel

NOVE (9)

21.25 FILM Joker – Wild Card – Giallo USA 2015 di Simon West con Jason Statham

23.30 FILM Via dall’incubo – Thriller USA 2002 di Michael Apted con Jennifer Lopez

VENTI (20)

21.12 FILM La fredda luce del giorno – [Azione] – Adrenalinico film con Bruce Willis ed Henry Cavill. Will Shaw, affarista di Wall Street, deve salvare i genitori al centro di un pericolosissimo gioco di spie. Regia di M. El Mechri

23.00 FILM Kickboxer: Retaliation – [Azione] – Adrenalinico sequel di “Kickboxer – La vendetta del guerriero”, con Jean-Claude Van Damme. Kurt Sloan viene costretto a combattere per avere salva la vita. Regia di D. Logothetis

RAI 4 (21)

21.21 FILM Sicario – Azione USA 2015 di Denis Villeneuve con Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin

23.24 MAGAZINE Wonderland –

Questa settimana “Wonderland” fa un viaggio nel “Paese delle Meraviglie” visitando la Children’s Book Fair di Bologna con un originale excursus sul mondo delle fiabe, grazie al contributo dello scrittore Nicholas Jubber e delle illustratrici Rébecca Dautremer e Cinzia Ghigliano

IRIS (22)

21.11 FILM Quel maledetto colpo al Rio Grande Express – [Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. Un ex capitano dell’esercito deve recuperare, per conto di una vedova, mezzo milione di dollari in oro, frutto di una rapina.

22.56 FILM In a Valley of Violence – Nella valle della violenza – [Western] – Per il ciclo: C’ERA UNA VOLTA IL WESTERN. 1890, Paul arriva in una piccola citta’ per vendicarsi dei teppisti che hanno ucciso una persona a lui cara. Con Ethan Hawke, John Travolta

RAI 5 (23)

21.14 FILM Parlami di te – FILM DRAMMATICO – Francia. Un importante manager d’industria ha lasciato che la sua vita personale scadesse a favore del successo aziendale.Quando subisce un grave ictus perde la parola. Ricostruirà la sua vita con l’aiuto di – una logopedista e della sua famiglia. – di Herve Mimran con Regia diHervé Mimran. ConFabrice Luchini,Leïla Bekhti,Rebecca Marder,Igor Gotesman,Clémence Massart-Weit. 2018 FRA

22.52 DOCUMENTARIO Rock Legends: Neil Young

Ritratto di Neil Young, cantautore canadese naturalizzato americano. Difficile sovrastimarne la caratura e il contributo alla musica. Considerato il padrino ante litteram del grunge, oltre alla carriera solista, Neil Young ha creato alcune pagine indimenticabili di musica insieme ai Buffalo Springfield e i Crosby, Stills, Nash & Young.

23.16 DOCUMENTARIO Rock Legends: The Police

Nati nel pieno fermento dell’era punk, i Police hanno saputo cogliere tutta l’energia del genere, smussandone gli spigoli più rozzi. Grande verve e talento per una originale formula di reggae-rock che oggi suona ancora con tutta la freschezza di ieri.

23.40 DOCUMENTARIO Kurt & Courtney La tormentata storia d’amore tra Kurt Cobain e Courtney Love.



RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Gomorra – New Edition –

Potere, soldi e sangue. Questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita “normale”. Cinque vicende s’intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra. In questa nuova e definitiva edizione Matteo Garrone ha voluto riprendere in mano il suo capolavoro e ha ritoccato alcune scene per dare un più preciso e compiuto significato all’opera.

23.15 FILM Gravity – Gli astronauti Stone e Kowalsky lavorano ad alcune riparazioni di una stazione orbitante quando una tempesta di detriti distrugge la loro stazione e li lascia a vagare nello spazio. I due si trovano legati l’uno all’altra, con l’ossigeno in diminuzione, a tentare un disperato rientro sulla Terra mentre affrontano gli spettri del passato.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Last Cop St1 ep13 – Una decisione sofferta

22.05 SERIE TV Last Cop St2 ep1 – Una vecchia passione

22.55 SERIE TV Last Cop St2 ep2 – Largo ai giovani

23.45 FILM Felicia Impastato – Drammatico 2015 di Gianfranco Albano con Lunetta Savino

CIELO (26)

21.15 FILM Il matrimonio che vorrei – Commedia USA 2012 di David Frankel con Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell

Una coppia di coniugi si rivolge ad un sessuologo per riaccendere il desiderio, ma l’impresa sara’ piu’ difficile del previsto.

23.20 FILM L’amante inglese – Drammatico 2009 di Catherine Corsini con Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez, Yvan Attal

Annoiata dalla vita borghese, una madre di famiglia conosce un operaio verso il quale prova un’irresistibile attrazione…

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Notting Hill – [Commedia] – Hugh Grant e Julia Roberts in un cult movie romantico. Un colpo di fulmine folgora un timido libraio londinese e la piu’ famosa diva di Hollywood. Potra’ funzionare?

23.27 FILM Un’occasione da Dio – [Commedia] – Commedia fantascientifica con Kate Beckinsale e Simon Pegg. Gli alieni, prima di radere al suolo la Terra, decidono di concedere agli uomini un’ultima occasione. Regia di T. Jones

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Miss Marple – Il terrore viene per posta

23.20 SERIE TV Miss Marple – Sento i pollici che prudono

LA5 (30)

21:25 SHOW Grande Fratello Vip – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Primo Appuntamento – Ep.11

Emanuela una donna esuberante e piena di energia incontrerà Daniele, ex investigatore privato. Caterina pansessuale con la passione per il musical incontrerà Alessandra.

22:45 REALITY Primo Appuntamento – Ep.10

Camilla ha 22 anni e fa la cartomante. Cerca un ragazzo che la ami e accetti il suo orientamento: lei è asessuale. Gianmarco vuole conoscere una ragazza fuori dagli schemi come lui.

CINE34 (34)

21:00 FILM I laureati – [Commedia] – Esordio alla regia di Pieraccioni. Quattro universitari fuori corso condividono problemi e goliardate. Con R. Papaleo e M. Ceccherini. Regia di L. Pieraccioni; ITA 1995

22:56 MAGAZINE Segreti di cinema – Cine34 -Rubrica di approfondimento. Il critico Tatti Sanguineti racconta storie, aneddoti e curiosita’ dei film in programmazione.

23:03 FILM La banca di Monate – [Commedia] – Dall’omonimo racconto di Piero Chiara. Per risollevare le sue finanze, un direttore di banca prova ad accasare la figlia e poi rapina la sua banca. Con W. Chiari. Regia di F. Massaro

Byoblu (262)

21:00 MAGAZINE Spazio di illusione – Riso amaro – Il filosofo Ermanno Bencivenga accompagna gli spettatori in un viaggio straordinario attraverso il grande cinema d’autore. Un luogo magico dove l’illusione può raccontare le realtà e, a volte, persino anticiparla e un viaggio tra alcune delle perle più preziose della settima arte.

21:30 FILM Film – Riso amaro – Insieme con Luchino Visconti, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis fu il quarto moschettiere del neorealismo italiano, meno noto degli altri ma più strettamente legato a quella forma espressiva: la sua carriera nacque e morì con esso. Riso amaro (1949) è il suo film migliore, e fu anche un grande successo internazionale, candidato all’Oscar per il miglior soggetto; lanciò le carriere cinematografiche di Vittorio Gassman, Silvana Mangano e Raf Vallone. L’impianto neorealista è evidente: ambientato nelle risaie del vercellese, il film tratta classici temi di commento e critica sociale del tempo, dalla lotta di classe contro i padroni al rapporto fra sindacati e crumiri. In questo ambiente, però, si sviluppa una trama che ricorda molto il film noir americano, con un farabutto (interpretato da Gassman) degno dei migliori «cattivi» di Hollywood e una Mangano dalla prepotente carica erotica (verrà soprannominata la Rita Hayworth italiana) che fa la solita brutta fine delle femmes fatales.

23:20 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – Armando Manocchia in Piazza Libertà intervista Monsignor Carlo Maria Viganò su farsa pandemica, deep state, Papa Bergoglio, Ucraina e le Congregazioni delle suore di Pienza e di Fognano.