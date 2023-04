Programmi TV stasera giovedì 6 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 6 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

20.30 – SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E3 – Altezze diverse – Parte 1

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

La morte di una motociclista getta una nuova luce sull’indagine di Manuela. Carolina scopre che lavorerà con Hans, affascinante amico di infanzia. Vincenzo è sempre più insofferente.

22.30 SERIE TV PRIMA TV Un Passo dal cielo S7E4 – Altezze diverse – Parte 2

SerieTV con Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

Il comportamento di Vincenzo insospettisce Carolina scatenando una escalation di equivoci. Manuela scopre un segreto legato a Paron e si allea con Nathan per fermarlo.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.54 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – 1917 – Guerra 2019

Regia: Sam Mendes

Cast: George MacKay, Dean-Charles Chapman

Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, i caporali britannici William Schofield e Tom Blake, amici da una vita, ricevono l’ordine di attraversare il territorio nemico, individuare e raggiungere il battaglione appostato nel bosco di Croisilles in Francia, consegnare al colonnello MacKenzie una lettera da parte del generale Erinmore e salvare così 1600 commilitoni da morte sicura per opera dei tedeschi.

23.25 SHOW – Stasera c’è… il meglio – Un’antologia dei momenti più belli del Late Night Show condotto da Alessandro Cattelan, con gli Street Clercks, Mike Lennon e tanti ospiti che ci hanno fatto ridere, emozionare e riflettere.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

Con ironia, autoironia, citazione e autocitazione, Geppi Cucciari aspetta i telespettatori con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice che parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore.

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione – Stasera omaggio a Gianni Minà

Un nuovo omaggio a Gianni Minà, il “Faccia a faccia” con Catherine Deneuve e l’incontro con i protagonisti dell’attentato di via Rasella, a Roma: cronaca della Storia e spettacolo sono al centro di Mixer. Vent’anni di televisione. Si parte con l’attentato di via Rasella, del 23 marzo 1943, una pagina di storia che continua ancora oggi a far discutere: Enzo Cicchino nel 1995 ascolta la voce dei protagonisti dell’attentato, Carla Capponi, Rosario Bentivegna e Giorgio Amendola, e raccoglie la testimonianza di un sopravvissuto alla strage, Arthur Atz, della Compagnia Bozen. Si prosegue con l’omaggio al compianto Gianni Minà, che con “Blitz” ha cambiato la domenica pomeriggio degli italiani: da questo storico format, uno speciale estratto del 1983 insieme a Federico Fellini, Massimo Troisi e Roberto Benigni. Torna, inoltre, una versione estesa del Faccia a faccia del 1988 di Giovanni Minoli con la donna più bella del mondo, Catherine Deneuve.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.27 – FILM La mia banda suona il pop – Commedia 2020

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Christian De Sica, Diego Abatantuono

Una commedia musicale anni ’80 con rapina. I Popcorn, riuniti per fare un’unica serata, faranno il colpo della vita. Con De Sica, Rossi, Finocchiaro, Ghini, Abatantuono

ITALIA 1 (6)

21:22 FILM The Avengers – Azione 2013

Regia: Shane Black

Cast: Robert Downey jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow

Tony Stark deve combattere un nuovo nemico, il Mandarino, che minaccia di distruggere la sua vita e gli Stati Uniti. Con R. Downey Jr. e G. Pearce.

23:55 FILM Scream 2 – Horror 1997

Regia: Wes Craven

Cast:Neve Campbell, Jada Pinkett Smith, David Arquette

Secondo capitolo della saga horror. Dopo due anni il killer mascherato torna a colpire nel college frequentato da Sidney. L’incubo ritorna. Con Neve Campbell Regia di W. Craven

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bike Hotel

22.55 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel

NOVE (9)

21.25 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? –

23.05 ATTUALITA’ PRIMA TV Faking It – Bugie o verità? – Il delitto di Avetrana

VENTI (20)

21.12 FILM L’ultimo samurai – Avventura 2003

Regia: Edward Zwick

Cast: Tom Cruise, Ken Watanabe, William Atherton, Chad Lindberg

T. Cruise e K. Watanabe in un film magistrale, candidato a 4 premi Oscar, sulla storia del guerriero samurai che difese strenuamente la tradizione. Regia di E. Zwick;

RAI 4 (21)

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.13

22.03 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.14

22.48 SERIE TV Hawaii Five-0 II ep.15

23.27 FILM Antigang – Nell’ombra del crimine – Azione 2015

Regia: Benjamin Rocher

Cast: Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino

Una banda di rapinatori mette a segno numerosi colpi ai danni di banche e gioiellerie nel cuore di Parigi. Serge Buren, un poliziotto leggendario, circondato da un gruppo di giovani poliziotti che usano dei metodi non convenzionali si lancia all’inseguimento dei criminali, sfruttando qualsiasi mezzo possibile. Il gruppo di rapinatori si dimostrano ancora più ingegnosi e brutali e ben presto i metodi di Buren non saranno più sufficienti e le strade di Parigi diventeranno presto un vero e proprio campo di battaglia.

IRIS (22)

21.10 FILM Daylight – Trappola nel tunnel – Azione 1996

Regia: Rob Cohen

Cast: Sylvester Stallone, Claire Bloom, Vanessa Bell Calloway, Colin Fox, Amy Brenneman, Stan Shaw, Viggo Mortensen

Per il ciclo: ACTION. Action adrenalinico con Sylvester Stallone. Un incidente stradale provoca un incendio in un tunnel. Kit Latura rischiera’ la propria vita per salvare i prigioni…

23.21 FILM Il castello – Drammatico 2001

Regia: Rod Lurie

Cast: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Steve Burton, George Scott (I), Brian Goodman, Clifton Collins jr., Frank Military, Delroy Lindo

Per il ciclo: ACTION. Un generale viene condannato dalla corte marziale per non aver eseguito gli ordini causando la morte di otto soldati. Regia di R. Lurie

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Il tabarro e Il castello del principe Barbablù – Dal Teatro dell’Opera di Roma, due opere in un atto solo: Il tabarro, musica di Giacomo Puccini, libretto di Giuseppe Adami tratto da ‘La Houppelande’ di Didier Gold. Il castello del Principe Barbablù, musica di Béla Bartók, libretto di Bélá Balázs. Direttore Michele Mariotti, regia Johannes Erath.

23.59 DOCUMENTARIO Rock Legends: Kiss – I Kiss non sono solo tanto trucco, pantaloni in lycra e stivali in stile glam-rock: il loro primo album live, Alive!, è considerato uno degli album dal vivo più importanti nella storia del rock; infatti la prestigiosa rivista Rolling Stone America lo posiziona nell’elenco dei 500 migliori album di tutti i tempi.

RAI MOVIE (24)

21.05 FILM Sette minuti dopo la mezzanotte – Drammatico 2016

Regia: Juan Antonio Bayona

Cast: Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbell, Geraldine Chaplin

Ogni notte Conor, un ragazzino di 12 anni, si rifugia in un mondo popolato da creature straordinarie per sfuggire alla triste realtà della propria situazione quotidiana e superare le fobie di cui è vittima.

22.55 FILM Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie – Fantascienza 2014

Regia: Matt Reeves

Cast: Jason Clarke, Andy Serkis, Keri Russell, Gary Oldman, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Judy Greer, Kirk Acevedo

Dopo la diffusione del virus delle scimmie l’umanità è stata decimata, contendendo il territorio con le scimmie capitanate da Cesare. Ma qualcuno pensa che le due specie possano convivere. – di M.Reeves con J.Clarke T.Kebbell G.Oldman 2014 USA – PROGRAMMA ADATTO AD UNA VISONE CONGIUNTA CON UN ADULTO

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep1 – 2300 calorie

22.20 SERIE TV Morgane – Detective geniale St2 Ep2 – Legami di sangue

23.20 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.25 FILM The Nightwatcher – Il vendicatore – Azione 2018

Regia: Gustavo Bonafé

Cast: Kiko Pissolato, Tainá Medina, Samuel de Assis

Un agente federale si trasforma in un vendicatore mascherato per lottare contro la corruzione della societa’ uccidendo i politici corrotti.

23.25 DOCUMENTARIO Gola profondissima – Ep. 6 – Dietro le quinte del remake del famosissimo film per adulti ‘Gola Profonda’.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Casper – Fantasy 1995

Regia: Brad Silberling

Cast: Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle

Commedia fantasy con Christina Ricci. Il dottor Harvey viene chiamato in un castello per liberarlo dai fantasmi, ma la figlia fa amicizia con il piu’ piccolo di loro.

22.55 FILM Insieme Per Forza – Commedia 2014

Regia: Frank Coraci

Cast: Adam Sandler, Drew Barrymore, Terry Crews, Kevin Nealon, Emma Fuhrmann, Bella Thorne, Braxton Beckham, Wendi McLendon-Covey

Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim e Lauren, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie. Con Adam Sandler, Drew Barrymore

LA7d (29)

21.30 FILM Il paziente inglese – Guerra 1996

Regia: Anthony Minghella

Cast: Juliette Binoche, Willem Dafoe

In Toscana, durante la Seconda Guerra Mondiale, un’infermiera canadese accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

LA5 (30)

21:10 FILM L’ A.S.S.O. Nella Manica – Commedia 2015

Regia: Ari Sandel

Cast: Mae Whitman, Bella Thorne, Robbie Amell, Bianca A. Santos

Bianca, teenager bruttina, scopre di essere l’amica che tutti usano per conoscere le ragazze piu’ attraenti. Con M. Whitman, B. Thorne. Regia di A. Sandel

23:06 FILM Ragazze nel pallone 4 – Commedia 2007

Regia: Steve Rash

Cast: Ashley Benson, Cassie Scerbo, Michael Copon, Jennifer Tisdale

In Florida per disputare un’importante competizione tra Cheerleader, Ashley, il capitano della ragazze, si innamora di uno studente di un’altra squadra. Regia di S. Rash

REAL TIME (31)

21:20 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Wes

Wes ha iniziato alla grande con il programma del dottor Now, perdendo parecchio peso. Ma dopo l’operazione, il dottore lo manda in terapia.

23:05 INTRATTENIMENTO Vite al limite – Lucas

Lucas sogna di lavorare nel campo della tecnologia, ma trascorre le sue giornate a mangiare e giocare. Se vuole condurre una vita normale dovrà rivolgersi al dottor Now.

CINE34 (34)

21:05 FILM Din Don – Una Parrocchia In Due – Commedia 2018

Regia: Claudio Norza

Cast: Enzo Salvi, Emy Bergamo, Andrea Dianetti, Giorgia Wurth, Maurizio Mattioli, Maurizio Battista.

Donato e’ un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Con Enzo Salvi, Maurizio Battista

22:54 FILM Don Camillo e i giovani d’oggi – Commedia 1972

Regia: Mario Camerini

Cast: Gastone Moschin, Lionel Stander, Carole André, Paolo Giusti

Commedia con Gastone Moschin incentrata sulle incomprensioni generazionali. Peppone e Don Camillo devono affrontare le contestazioni giovanili. Regia di M. Camerini;