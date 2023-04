Programmi TV stasera domenica 2 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 2 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV – Resta con me – S1E13 – Serie Tv con Francesco Arca

Cristiana, che ha ripreso a drogarsi, fa perdere le sue tracce a Diego.

22.30 – SERIE TV – Resta con me – S1E14 – Serie Tv con Francesco Arca

È ritrovata l’auto usata per investire Ausiello: un dettaglio induce Alessandro a ipotizzare la natura del prossimo colpo. Diego cerca la madre, ma si imbatte con Tarek affrontandolo armato.

23.35 – INFORMAZIONE – Tg1

23.40 MAGAZINE – Speciale Tg1: SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E12 – Una questione d’onore

Il tenente della Marina Zahra Mahmad, di origine afghana, sparisce misteriosamente. La squadra scopre che Zahra è stata rapita e teme che possano esserle estorte informazioni segrete in suo possesso.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E12 – Buone azioni

Jamie indaga su un furto in un cantiere. Una donna confessa a Frank di aver ucciso il marito violento. Frank scopre che le precedenti richieste di aiuto della donna erano state ripetutamente ignorate dalla Polizia.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – vedi anticipazioni

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.19 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

20:27 INCHIESTE Le Iene presentano: Inside – Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.10 SPORT Moto GP – GP Argentina–

PL2 – Secondo appuntamento del mondiale 2023: da Termas de Rio Hondo in Argentina, si accendono i motori per la seconda sessione di prove libere della Moto2. TC: Meda-Sanchini.

22.30 SPORT MotoGP Zona Rossa

Le interviste ai protagonisti, i commenti a caldo e le primissime analisi dopo la conclusione della gara della MotoGP.

23.20 FILM Machete Kills – Azione 2013

Regia: Robert Rodriguez

Cast: Danny Trejo, Michelle Rodriguez

Distrutto dalla morte della poliziotta, sua compagna avvenuta sotto i suoi occhi, Machete viene ingaggiato dal presidente degli Stati Uniti per andare a bloccare un folle che ha puntato un razzo sulla Casa Bianca. In cambio gli vengono offerti la cancellazione di tutti i suoi reati e la cittadinanza americana…

NOVE (9)

21.35 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Dublino

Francesco Panella attraversa tre continenti in cerca della vera italianità: porta il sole nell’uggiosa Dublino, in cerca del sapore italiano.

23.00 INTRATTENIMENTO Little Big Italy – Tel Aviv

VENTI (20)

21.12 FILM Il risolutore – A man apart – Azione 2003

Regia: F. Gary Gray

Cast: Vin Diesel, Geno Silva, Larenz Tate, Timothy Olyphant, Jacqueline Obradors

Film d’azione con Vin Diesel. L’agente Vetter sta per incastrare dei trafficanti di droga quando sua moglie viene uccisa. Ora, cerchera’ giustizia e vendetta.

23.18 FILM Giustizia a tutti i costi – Poliziesco 1991

Regia: John Flynn

Cast: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa

Film d’azione con Steven Seagal. Un uomo viene assassinato da un gruppo di pericolosi malviventi. Il suo migliore amico decide di vendicarlo.

RAI 4 (21)

21.20 FILM The Cave – Acqua alla gola Drammatico 2019

Regia: Tom Waller

Cast: Jim Warny, Ekawat Niratworapanya

La vera storia dell’eroico salvataggio di una squadra di calcio giovanile, rimasta intrappolata in una grotta nel nord della Thailandia nell’estate 2018. Migliaia di volontari da tutto il mondo si uniscono in una corsa contro il tempo per salvare i dodici ragazzi.

23.04 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 03

23.52 SERIE TV Chapelwaite – S1 Ep 04

IRIS (22)

21.10 FILM Inconceivable -Thriller 2017

Regia: J.Baker

Cast: Nicolas Cage

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. katie e sua figlia si trasferiscono in una nuova citta’ dove la nuova amicizia con Angela e la sua famiglia si trasforma in pericolosa ossessione.

23.08 FILM The burning plain – Il confine della solitudine – Drammatico 2008

Regia: Guillermo Arriaga

Cast: Charlize Theron, John Corbett, Joaquim De Almeida, Danny Pino, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Quattro destini si incrociano, tra dolore e rancore umano, come i 4 elementi della natura: terra, fuoco, acqua e aria. Con C. Theron.

RAI 5 (23)

21.14 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E8

Nella prima fascia, Wild Italy 7 ci porta sul set di molti film western: i monti della Tolfa, abitati da diversi animali selvatici. A seguire, Giuseppe Sansonna va alla scoperta di una Milano nascosta, lontana dalle banalizzazioni dei social e dalle immagini da copertina. Una città in grado di trasformarsi rapidamente.

23.03 FILM Un gelido inverno – Winter’s Bone – Drammatico 2010

Regia: Debra Granik

Cast: Debra Granik, John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale Dickey, Lauren Sweetser.

Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Quattro destini si incrociano, tra dolore e rancore umano, come i 4 elementi della natura: terra, fuoco, acqua e aria. Con C. Theron.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Copperman – Drammatico 2019

Regia: Eros Puglielli

Cast: Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi

C’era una volta un bambino molto speciale, dotato di grande fantasia e sensibilità, di nome Anselmo. Abbandonato dal padre alla nascita, Anselmo vive solo con la mamma, ma crede che il suo papà sia una specie di supereroe scomparso per salvare il mondo. Così anche lui si convince di avere dei superpoteri e una volta cresciuto, spinto dall’amore per Titti, la bambina di cui si era innamorato da piccolo, si trasforma in Copperman, l’uomo di rame, che di notte aiuta a ripulire il proprio paese dalle ingiustizie…

22.55 FILM Buon compleanno Mr. Grape – Drammatico 1994

Regia: Lasse Hallström

Cast: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, John C. Reilly, Crispin Glover

Dopo la morte del padre, Gilbert si è preso carico del suo fratellino Arnie, portatore di handicap che ha il vizio di arrampicarsi su una pericolosa torretta, delle sue sorelle e della madre, che dalla vedovanza è diventata obesa e non esce più di casa. Gilbert lavora in un drugstore e la sua vita procede tra mille difficoltà nella cittadina di Endora nello Iowa, fin quando non arriva Betty, la ragazza che cambierà la sua vita.



RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Stasera tutto è possibile – puntata del 27/03/2023

CIELO (26)

21.15 FILM I fiumi di porpora – Thriller 2000

Regia: Mathieu Kassovitz

Cast: Jean Reno, Vincent Cassel, François Levantal, Nadia Farès

Le indagini di due poliziotti, distanti l’uno dall’altro, finiscono per confluire in un’universita’ arroccata tra i monti.

23.30 DOCUMENTARIO Sex Life – Ep. 1 – Attori pornografici, artisti e persone comuni raccontano le loro esperienze erotiche piu’ strane e condividono storie su come migliorare i rapporti.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Moglie a sorpresa – Thriller 2000

Regia: Frank Oz

Cast: Steve Martin, Goldie Hawn

L’architetto Newton fa costruire una villa per la futura sposa che pero’ lo lascia. Lui confidera’ le sue sventure a Gwen, una cameriera.

22.53 FILM Starsky & Hutch – Azione 2004

Regia: Todd Phillips

Cast: Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Doggy Dogg, Carmen Electra, Snoop Dogg, Vince Vaughn

Anni ’70, Bay City. La coppia di poliziotti Starsky e Hutch alle prese con il loro primo caso importante che coinvolge un noto trafficante di droga.

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep6

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep7

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St5 Ep8

LA5 (30)

21.10 FILM Un Amore Improvviso – Commedia 2016

Regia: Bradford May

Cast: Margo Harshman, Steve Talley, Brittany Underwood

Due ex fidanzati sono costretti a collaborare nella gestione di una vigna che hanno ereditato insieme.

22.49 FILM L’amore all’improvviso – Larry Crowne – Commedia 2011

Regia: Tom Hanks

Cast: Tom Hanks, Julia Roberts

Pellicola diretta ed interpretata da Tom Hanks, con Julia Roberts. Larry Crowne viene licenziato e decide di iscriversi al college.

REAL TIME (31)

20:25 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Test di gravidanza

Emily fa un test di gravidanza, mentre Patrick chiede a Thais di dire la verità a suo padre. Intanto Mohamed dà un ultimatum.

22:15 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Controllo della temperatura

Shaeeda ribalta la situazione riguardo Bilal e l’accordo prematrimoniale. Jibri si scontra con i genitori. Ari e Bini prendono una decisione importante.

CINE34 (34)

21.06 FILM Fantozzi alla riscossa – Commedia 1990

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder

Settima avventura e per il ragionier Ugo Fantozzi e’ tempo di rivalsa, sia sul piano sociale che su quello personale. Ma come finira’? Come sempre: deriso e umiliato.

22.45 FILM Fracchia, la belva umana – Commedia 1981

Regia: Neri Parenti

Cast: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, Massimo Boldi

Paolo Villaggio nel doppio ruolo dell’impiegato Giandomenico Fracchia e del suo sosia, il sanguinario criminale noto come ‘belva umana’.