PINGUINI TATTICI NUCLEARI / RINVIATA AD OTTOBRE LA TAPPA ROMANA DEL TOUR

ANNUNCIATA UNA NUOVA DATA ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 1 ottobre 2021 SOLD OUT2 ottobre 2021 NUOVA DATA

A fronte del permanere dello stato di emergenza sanitaria, The Base annuncia che la tappa romana del tour dei Pinguini Tattici Nucleari è rinviata a venerdì 1 ottobre 2021 (sostituisce le date del 6 marzo, del 28 ottobre 2020 e del 24 febbraio 2021).

Dato che il concerto originariamente programmato è attualmente sold out, è stato aggiunto un altro show: i Pinguini Tattici Nucleari saranno in concerto al Palazzo dello Sport di Roma anche il 2 ottobre 2021.

I biglietti per la nuova data del 2 ottobre 2021 sono disponibili in prevendita su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone da oggi mercoledì 9 dicembre, alle ore 13:00.

I biglietti già acquistati sono validi per la data riprogrammata; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.

Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band rivelazione del 2020 aspetta i suoi numerosi fan al Palazzo dello Sport di Roma per due imperdibili live a ottobre 2021.

I Pinguini Tattici Nucleari si confermano una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello.

I concerti al Palazzo dello Sport saranno eventi straordinari, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani del nuovo EP AHIA! (Sony Music), uscito il 4 dicembre e che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti, edito lo scorso 3 novembre da Mondadori.

É un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano “Ringo Starr”, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche.

In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, conquistando pubblico e critica con le loro personalità, coerenza e forza espressiva.

PREZZI

BIGLIETTI PARTERRE IN PIEDI: € 32.00 + 4.80 d.p.

TRIBUNA CENTRALE NUMERATA: € 40.00 + 6.00 d.p.

TRIBUNA LATERALE NUMERATA: € 36.00 + 5.40 d.p.

III° ANELLO NUMERATO : € 28.00 + 4.20 d.p.

Apertura porte: ore 19:00

Inizio concerti: ore 21:00

Prevendite:Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone da mercoledì 9 dicembre, ore 13:00

Per informazioni: www.the-base.it Tel. 06.54220870 / info@the-base.it Info diversamente abili: Tel. 06.54220870