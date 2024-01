“PERSA NEL RUMORE” è il nuovo singolo di Annachiara Cecere

Condividi

Dal 5 gennaio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “PERSA NEL RUMORE”, il nuovo singolo di Annachiara Cecere.

“Persa nel rumore” è il ritratto giovanile delle occasioni perse ed un vero e proprio inno al carpe diem, ma al tempo stesso, un invito a vivere i rapporti in punta di piedi, cercando di cogliere il bello delle anime, di scoprirsi ed incontrarsi senza farsi troppe domande, mantenendo sempre un minimo di razionalità per non perdere sé stessi.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il mio incontro con la percezione esterna, quindi con altre persone, e con la percezione interna, cioè me stessa, racconta il contrasto fra il mondo che vorrei vivere e che in realtà è vissuto e di conseguenza oggetto della mia quotidianità”

Il videoclip di “Persa nel rumore” racconta come l’artista si approccia alla realtà e all’illusione. L’uso di una maschera ha un significato basato sulla percezione dei sentimenti e dei cambi di prospettiva del mondo circostante, costruito su un processo di esperienze e di incontri con persone apparentemente piene di cose da raccontare, ma in realtà vuote! Da qui inizia un viaggio attraverso un mondo esterno illusorio, poiché è la rappresentazione dell’io della cantautrice e di conseguenza del suo mondo interno

Guarda qui il video su YouTube: https://youtu.be/VysKgWZ43m0

Biografia

La giovane cantautrice salernitana Annachiara Cecere classe 97 si avvicina alla scrittura e al mondo del canto iniziando a prendere lezioni a 20 anni presso il Francesco Ruocco Vocal Studio di Salerno. Dopo 3 anni di studi inizia a pubblicare alcuni brani. Ha all’attivo due inediti dal titolo “Una luna blu” e “Stasera non ti giudico”, che hanno ottenuto, in particolare il secondo, ottimi riscontri sui social superando su YouTube il milione di stream e 1 milione e mezzo su TikTok , facendosi notare anche da Exclusive Magazine che l’ha nominata fra i 5 emergenti più promettenti.

Nell’estate 2023 escono i brani “Non cercarmi mai” e “Lasciati andare” che hanno ottenuto ottimi riscontri nella Top 30 Emergenti e nella classifica Pop Web. Il terzo singolo del 2023 “Dimmi adesso” ottiene ottimi risultati anche su YouTube ricevendo quasi 1400 like.

Dopo aver chiuso il 2023 con “Dannato mistake”, “Persa nel rumore” è il nuovo singolo di Annachiara Cecere che apre il nuovo anno disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 5 gennaio 2024.

Instagram | Spotify | TikTok | Facebook