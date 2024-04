Papa Francesco all’ Usigrai: “Difendete la dignità del lavoro”

Pubblicità

In un incontro che segna il quarantesimo anniversario dell’Usigrai, l’Unione Sindacale Giornalisti Rai, Papa Francesco ha rivolto un appello incisivo ai membri dell’esecutivo del sindacato, sottolineando l’importanza della difesa dei posti di lavoro, della dignità dei lavoratori e del diritto al lavoro. Il Pontefice, incontrando i rappresentanti del sindacato, ha evidenziato il ruolo cruciale che i giornalisti possono svolgere nel promuovere queste cause fondamentali, nell’ambito di una società che vede sempre più minacciate le sicurezze lavorative.

Durante l’evento, l’Usigrai ha avuto l’opportunità di presentare al Papa le ultime edizioni del Rapporto “Illuminare le periferie”, un progetto realizzato in collaborazione con enti e organizzazioni quali Cospe, l’Osservatorio di Pavia, la Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics). Il rapporto, che si concentra sull’importanza di portare alla luce le storie e le realtà delle comunità più emarginate e vulnerabili, rispecchia gli stessi valori espressi dal Papa nel suo discorso.

La risposta del sindacato, attraverso le parole del suo segretario, Peppino Macheda, esprime gratitudine e ammirazione per le parole di Papa Francesco, considerandole un’ispirazione e uno stimolo per tutti i membri dell’Usigrai. La chiamata del Pontefice a favore dei lavoratori e delle fasce più deboli della società è stata accolta come un forte invito all’azione, in un momento in cui la professione giornalistica si confronta con sfide sempre più complesse e con la necessità di rinnovare il proprio impegno etico e sociale.

L’incontro tra il Papa e l’Usigrai si configura quindi non solo come un momento di celebrazione per i quarant’anni di attività del sindacato, ma anche come un’occasione per riflettere sul significato profondo della professione giornalistica e sulla sua responsabilità nei confronti della società, in un dialogo continuo tra etica, dignità e diritti.