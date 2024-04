Arresto di Luis Rubiales: ex presidente della Federcalcio Spagnola fermato dalla Guardia Civil

Fermato a Madrid dopo il ritorno dalla Repubblica Dominicana, Rubiales sotto inchiesta per presunta corruzione

Luis Rubiales, ex presidente della Federazione calcistica spagnola (Rfef), è stato arrestato dalla Guardia Civil spagnola all’aeroporto di Barajas, Madrid, immediatamente dopo il suo rientro dalla Repubblica Dominicana. L’arresto rappresenta l’ultima svolta in una serie di eventi che hanno visto Rubiales al centro di un’indagine per presunta corruzione legata a contratti firmati dalla Rfef negli ultimi cinque anni.

Rubiales è attualmente sottoposto a interrogatorio da parte dell’Unità centrale operativa della Guardia Civil, trovandosi in stato di fermo di polizia. Tale condizione può estendersi fino a un massimo di 72 ore prima che si debba procedere con un’eventuale formalizzazione dell’arresto o il rilascio.

Interessante notare che l’arresto di Rubiales non è avvenuto su esplicito ordine del giudice istruttore di Majadahonda, il quale sta coordinando l’inchiesta sulla presunta corruzione. Questo dettaglio suggerisce che l’intervento della Guardia Civil potrebbe essere stato determinato da elementi emergenti nel corso delle indagini.

L’arresto di un ex presidente della Federcalcio spagnola su suolo nazionale, appena rientrato da un viaggio all’estero, solleva nuove domande sulle pratiche interne alla Federazione e sull’impatto che le accuse potrebbero avere sulla reputazione dello sport spagnolo in generale. La comunità calcistica internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, che potrebbe avere ramificazioni ben oltre i confini della Spagna.

Mentre le indagini continuano, il mondo del calcio attende risposte e chiarimenti su una vicenda che rischia di scuotere le fondamenta della governance sportiva in uno dei paesi più appassionati e di successo nel panorama calcistico mondiale.