“One Step” Il nuovo singolo di Mike Low è in radio e in digitale. Fuori anche il video

E’ in radio il nuovissimo singolo di Mike Low “ONE STEP” parla di amore infranto, rialzarsi un passo, un passo alla volta e tutto andrà bene. Condivide come ha perso e ritrovato il proprio centro, provando amor proprio e amore per le persone che contano di più per lui. “Torna nel mezzo, nel mezzo, amami solo un po’, un po’” un inno di amore e di speranza.

Mike Low è un cantautore e interprete americano/svizzero con origini siciliane. La sua passione per la vita e le sue emozioni brillano in ogni sua canzone. Mike Low ama l’amore. Un musicista internazionale, guaritore e leader di cerimonie nuziali dallo spirito libero, accompagna individui e coppie nell’esprimere il loro amore unico e creare unione con l’amore. Sul palco è un faro di luce, amore e unità per un futuro luminoso.

Mike è un artista di grande esperienza al suo terzo singolo preceduto da due successi “Lonely” e “Can You Feel The Beat”, che hanno ricevuto ottime valutazioni e apprezzamenti in Europa con milioni di stream in tutti i negozi. Il nuovo singolo “One Step” conferma il suono ricco e il sapore internazionale di Mike Low. Il brano è stato realizzato in Italia, Svizzera e Regno Unito. Una produzione di M.C. Music Records, che vede sempre la presenza del noto produttore Marco Camasso.

Il nuovo video musicale di “One Step” è stato girato in Italia da un giovane e talentuoso regista “Mario Miccione”. Lui e il suo team sono stati in grado di amplificare la bellezza della canzone con immagini cinematografiche.

Il nuovo singolo sarà promosso in tutti i paesi europei compresa l’Italia da P&G Promotion di Pietro Giannetta. Ovviamente Mike Low sarà anche in tournée in Italia. Attualmente sta preparando il Tour 2023 con la sua band.

Production Team

Executive Production – M.C. Music Records Executive Producer – Marco Camasso Co-Executive Producer – Mike Low P&G Promotion – Pietro Giannetta for Italy-

Distribution – M.C.Music Records- Ingrooves ( Universal) Management – Heiko Trefzger

Mike Low: website | facebook | instagram | spotify | youtube