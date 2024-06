“Non mi basta” è il singolo d’esordio di ZZOLA. Online il video

Pubblicità

Condividi

Già in radio “Non mi basta” il singolo inedito con cui ZZOLA fa il suo vero esordio discografico. Il brano, carismatico e travolgente, con il beat di TommyBoy, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 4 giugno, è contenuto in “Finally 18” il suo primo album (NHAP/Distrokid).

“Vorrei che il singolo arrivasse a tutti come una carica di adrenalina – dice ZZOLA – trasferendo la mia energia, nonostante io sia estremamente introverso come persona. Il titolo sottolinea la mia ingordigia nel volere sempre di più, non mi accontento mai. Il pezzo è nato in studio, con il mio producer ci siamo gasati fin da subito, una volta finito il beat e le mie strofe, sentivamo che mancava qualcosa, abbiamo dunque pensato di introdurre una voce femminile nel ritornello per dare più musicalità al brano.”

Pubblicità

Guarda il video

Il video, regia di NicoBernaa, è stato girato nel parcheggio di una zona industriale nell’hinterland milanese, insieme ad una ragazza che ben interpreta l’ideale protagonista femminile del testo. Curiosità è che nel video è presente anche una Mustang Supercar che è citata nella canzone.

Questa la tracklist dell’album “Finally 18”: “Cancun”, “Non mi basta”, “Crush”, “Come sempre”, “Cercavi risposta”, “Per favore” e “Da capo”.

“L’idea di questo disco, che definisco esuberante, è nata un po’ per caso perché volevo portare qualcosa di nuovo e dal sound molto estivo – racconta ZZOLA – ho pensato dunque di realizzarlo dedicandolo al mio 18esimo compleanno. Ci ho messo diversi mesi per scegliere tra i brani che ho scritto quali inserire per dare un filo conduttore con un mood dell’intero progetto che sapesse di estate, divertimento e spensieratezza. Per la copertina ho preso spunto da una polaroid scattata durante un party, stilizzandola con l’aiuto della mia art designer in modo da renderla unica. “Cancun” è una traccia che conservo da molto e che ha dato il via a questo lavoro, ho mantenuto la registrazione grezza ed è una delle tracce a cui tengo di più. Voglio ringraziare tutto il mio team e dunque: il mio direttore artistico Stefano Moretti che ha investito e creduto molto in me e gli sarò sempre debitore, il mio producer TommyBoy con il quale chiudiamo sempre delle hit, il mio Videomaker NicoBernaa e la mia Art designer Rita.”

Leonardo Cazzola in arte “ZZOLA” è nato il 4 giugno del 2006 a Pavia e ha passato parte della sua adolescenza vivendo in una piccola frazione della stessa provincia. Fin da bambino inizia il contatto con la musica cantando nell’orchestra della scuola e con lo studio della chitarra apprende le basi di solfeggio e teoria musicale. Nel 2023 si trasferisce a vivere a Milano e inizia per sfizio a rappare in freestyle con gli amici, ispirato dalle sue capacità il suo percorso musicale non si ferma e inizia a registrare e autoprodurre i primi testi in musica. A gennaio del 2024 viene pubblicato il primo brano, frutto dei primi testi scritti nel 2023, a cui sono seguiti altri brani e altri video, grazie al suo impegno e determinazione nella scrittura. Nonostante l’apparenza ZZOLA ha una personalità concreta e profonda che rende il suo stile, cupo e malinconico, gradevole e scorrevole all’ascolto. Nei suoi testi riesce a cogliere emozioni e situazioni sentimentali che fanno parte della vita comune di tutti, ma non solo, nel suo archivio ci sono anche brani che spaziano dal Rap al Pop passando anche da influenze Reggaeton e R&B. La sua ispirazione nasce da artisti che ama e segue come Lazza (da sempre il suo preferito), Tony Boy (uno degli ultimi emersi ma a suo avviso tra i migliori in circolazione), Icy Subzero (tra i più in voga nel reggaeton italiano attualmente) e Vale Pain (detentore della sua traccia preferita in assoluto “Cali”). Oggi tocca a ZZOLA lanciare il singolo “Non mi basta” in radio dal 31 maggio e in digitale dal 4 giugno, giorno del suo compleanno, nell’album “Finally 18”.

ZZOLA su: Instagram | TikTok | Youtube