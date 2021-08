MANUELA ARCURI a GARDALAND insieme al marito Giovanni e al figlio Mattia – FOTO

Manuela Arcuri, insieme al marito Giovanni, al figlio Mattia e alcuni amici, ha trascorso una giornata di divertimento a Gardaland.

L’attrice, che è recentemente tornata sul piccolo schermo partecipando al docu-film “I luoghi della speranza”, si sta godendo l’estate e ha deciso di fare una tappa anche al Parco.

La famiglia, dopo aver scoperto il nuovo LEGOLAND Water Park Gardaland® e aver ammirato la Miniland – l’area che ricostruisce con i mattoncini LEGO® i monumenti italiani più famosi – ha deciso di rinfrescarsi a bordo delle tante attrazioni acquatiche come Fuga da Atlantide, Jungle Rapids e Colorado Boat.

Non sono mancati però i momenti più adrenalinici, da un giro a bordo di Mammut ad uno su Raptor.

