Qatar Airways e RwandAir uniscono le forze per offrire ai clienti una maggiore scelta e vantaggi su entrambi i network

La partnership sfrutterà la rete globale di Qatar Airways, aumenterà l’accesso alle destinazioni africane e integrerà i vantaggi dei rispettivi programmi fedeltà

DOHA, Qatar – Qatar Airways annuncia la sua nuova partnership con la compagnia di bandiera del Ruanda, RwandAir, che permetterà ai suoi passeggeri di esplorare ancora di più l’Africa attraverso gli hub di Doha e Kigali.

Come parte della partnership strategica, l’ampio accordo di interlinea darà ai clienti l’accesso ai network di entrambe le compagnie aeree, fornendo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e un servizio clienti migliorato anche per i programmi frequent flyers. I clienti possono scegliere tra oltre 160 destinazioni nelle reti combinate di entrambe le compagnie aeree, perfettamente collegate attraverso i loro hub domestici di Doha e Kigali.

Quest’ultima collaborazione arriva sulla scia del recente annuncio di partnership tra i programmi fedeltà delle due compagnie aeree, che dava agli iscritti di RwandAir Dream Miles e Qatar Airways Privilege Club l’accesso alle rispettive destinazioni, con l’opportunità di guadagnare e usare punti attraverso le loro reciproche reti di rotte.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al-Baker, ha dichiarato: “Questa partnership rafforza il nostro impegno nel voler offrire ai viaggiatori la più ampia scelta di destinazioni, fornendo al tempo stesso un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e di alta qualità, che è l’obiettivo sia di Qatar Airways che di RwandAir. L’Africa è un mercato estremamente importante per noi e questa ultima partnership aiuterà a sostenere la ripresa dei viaggi aerei internazionali e offrirà una connettività senza rivali da e verso una serie di nuove destinazioni africane“.

Yvonne Makolo, CEO di RwandAir, ha commentato: “Siamo davvero entusiasti di rendere disponibili più destinazioni nel mondo ai nostri clienti attraverso il nuovo accordo interlinea con Qatar Airways. Poter offrire un’eccellente esperienza al cliente è fondamentale per noi e sappiamo che tutti i viaggiatori che volano con Qatar Airways o RwandAir, come parte dell’accordo, continueranno a ricevere lo stesso impareggiabile livello di servizio a cui sono abituati con entrambe le compagnie aeree“.

RwandAir opera servizi in tutta l’Africa e verso destinazioni a lungo raggio, tra cui Londra Heathrow, dal suo hub di Kigali. È stata anche la prima compagnia aerea africana a ricevere la massima valutazione Diamond per le misure di prevenzione COVID – il livello più alto raggiungibile da APEX Health Safety, gestito da SimpliFlying.

I clienti della compagnia aerea saranno anche in grado di viaggiare attraverso l’Hamad International Airport (HIA) di Doha, il primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia a ricevere il rating Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating, per accedere alle destinazioni di Qatar Airways in ogni continente, da Parigi a Washington, da Delhi a Hong Kong e molte altre.

Con l’aggiunta di ulteriori frequenze agli hub principali, Qatar Airways offre una connettività senza pari ai suoi passeggeri, offrendo loro la possibilità di cambiare facilmente le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

Qatar Airways serve Kigali da Doha cinque volte a settimana via Entebbe, utilizzando il suo aereo Boeing 787-8 Dreamliner, sostenibile e a basso consumo. I clienti della compagnia aerea possono transitare via Kigali verso un ampio ventaglio di destinazioni africane, tra cui Bujumbura, Brazzaville e Libreville.

Qatar Airways è stata recentemente nominata Compagnia Aerea dell’Anno 2021 da AirlineRatings, ottenendo anche i premi di Migliore Compagnia del Medio Oriente, Migliore Catering e Migliore Business Class ed è diventata la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, Skytrax. Per i dettagli completi di tutte le misure di sicurezza che sono state implementate a bordo e in HIA, visita qatarairways.com/safety.