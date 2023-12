“Mai paura”: fuori in radio il nuovo singolo di Nubi sparse

Condividi

Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Mai Paura”, il nuovo singolo di NUBI SPARSE già disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 novembre.

“Mai Paura” è un brano dedicato alla paura, composto per valorizzare questo sentimento tanto insidioso quanto importante. Tutti ci insegnano che provare paura è sinonimo di debolezza, un’emozione dalla quale scappare costantemente. Tuttavia, finiamo per averne bisogno nelle situazioni più difficili, nei momenti più soli. Allo stesso modo, è proprio quel sentimento che ci blocca e troppe volte ci fa scappare delle opportunità importanti per il timore di affrontare le conseguenze delle scelte che dobbiamo prendere.

Spiega il gruppo a proposito del brano: «La nostra domanda “Hai paura?” è puramente retorica: viviamo spaventati da (e di) tante cose che ci fanno star male, ma sappiamo anche quanto questo sentimento sia fondamentale.

In “Mai Paura” abbiamo provato ad affrontare questa contraddizione attraverso le parole e la musica, cercando un dialogo interno tra il nostro io più spaventato e quello più coraggioso.

Con questo brano vogliamo far trovare a queste due parti di noi una minima serenità, cercando di superare le nostre paure senza mai perderci tra le nuvole: questa è “Mai Paura”».

Il videoclip di “Mai Paura” descrive la dualità di quello strano sentimento che è la paura. Si esplorano l’ansia di non farcela e la preoccupazione per l’opinione degli altri, ma anche la capacità di trovare rifugio nei momenti più disperati.

Spesso ci si ritrova a fissare lo schermo del cellulare, in attesa di una chiamata alla quale si ha paura di rispondere. Questa situazione diventa simbolo delle conversazioni che intratteniamo con noi stessi quando siamo spaventati. La chiamata rappresenta il dialogo tra due versioni di sé: quella impaurita dalla situazione in cui ci si trova e quella che spinge a superare le difficoltà e a migliorarsi. Ogni tanto, tuttavia, anche la parte di noi che ha paura riesce a dare consigli alla nostra parte più esuberante. Con la consapevolezza che non bisogna temere la paura stessa, si può finalmente posare il telefono sul tavolo e proseguire nella vita con meno timori.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gi-FyDF4f2U

Biografia

NUBI SPARSE è un gruppo di amici vicentini che nel novembre del 2019, un po’ per scherzo e principalmente grazie ad un progetto universitario, hanno iniziato a comporre la propria musica.

Il progetto si compone di 5 elementi: Anna (voce, 23 anni), Francesco (chitarra e voce, 27 anni), Francesco (batteria e voce, 25 anni), Andrew (basso, 25 anni) e Giovanni (tastiera, 26 anni).

All’interno del gruppo ci sono personalità diverse, professioni diverse, orari diversi, ma il bisogno di musica ha creato un forte legame.

I primi lavori, Freedom e One, composti con il precedente nome Matching Zeros, hanno permesso al progetto di ottenere una prima identità musicale.

L’ EP Cose Buone, di cui fa parte il singolo Mai Paura, è il primo lavoro professionale di NUBI SPARSE che, con il passare del tempo, ha cominciato a maturare una nuova identità musicale tramite la scrittura in italiano e una differente ricerca sonora e stilistica: questo percorso li ha portati verso delle sonorità indie, senza però perdere le influenze pop e rock dei precedenti lavori.

Dopo “Esco” e “Para”, “Mai paura” è il nuovo singolo di Nubi Sparse disponibile sulle piattaforme digitali dal 24 novembre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 1° dicembre.

Instagram | Facebook | YouTube