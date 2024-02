m2o illumina il Carnevale di Viareggio 2024 con la m2o Night e il carro “The Wall of Sound”

Pubblicità

Albertino, Fargetta e Shorty infiammano Piazza Mazzini dopo il quinto Corso Mascherato

Viareggio, 14 febbraio 2024 – La festa del Carnevale di Viareggio 2024 entra nel vivo con la m2o Night, l’imperdibile evento musicale live che domenica 18 febbraio, al termine del quinto Corso Mascherato, illuminerà Piazza Mazzini.

Albertino, direttore artistico di m2o, Fargetta e Shorty saliranno sul palco per un’esplosione di musica e divertimento, in un dj set di livello internazionale che ricorderà il grande successo dello scorso anno.

m2o, radio ufficiale del Carnevale di Viareggio, conferma la sua presenza anche negli ultimi due Corsi Mascherati con il carro fuori concorso “The Wall of Sound”: un omaggio ai grandi sound system giamaicani, con dj set live e la migliore musica del momento.

La partnership tra m2o e il Carnevale di Viareggio, rinnovata fino al 2026, si arricchisce inoltre dell’animazione e dell’intrattenimento curati dalla radio in Piazza Mazzini prima di ogni Corso Mascherato.

Un’occasione unica per vivere la magia del Carnevale di Viareggio con la musica e l’energia di m2o, una radio che ha fatto della contemporaneità e dell’intercettazione delle ultime tendenze il suo punto di forza.

Rinnovata nel 2019 sotto la direzione artistica di Albertino, m2o ha raggiunto nel 2023 un nuovo record storico di ascoltatori, quasi 1 milione e 800mila nell’anno e in crescita a quasi 1 milione e 850mila nel II semestre (dati Radio TER 2023, Giorno medio).

Insieme a Radio Deejay e Radio Capital, m2o forma il bouquet radiofonico del gruppo GEDI e si rivolge a un target eterogeneo, accomunato da un’attitudine giovanile, dinamica ed energica, perfettamente in linea con lo spirito del Carnevale di Viareggio.

L’appuntamento con la m2o Night è per domenica 18 febbraio in Piazza Mazzini a Viareggio. Non mancate!