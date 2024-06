L’Italia genera 5,8 miliardi di euro di PIL al giorno

Pubblicità

L’Italia genera ogni giorno 5,8 miliardi di euro di Prodotto Interno Lordo (PIL), una cifra impressionante che si traduce in 99 euro giornalieri per ogni cittadino italiano, compresi neonati e anziani. Questa informazione proviene da una ricerca condotta dalla CGIA di Mestre, che sottolinea come il termine “interno” nel PIL si riferisca a ciò che viene prodotto dalle imprese nazionali ed estere operanti in Italia.

La ricerca mette in luce anche notevoli differenze regionali nella produzione di PIL pro capite. Ad esempio, il Trentino Alto Adige registra un PIL giornaliero per abitante di 146 euro, mentre in Calabria questa cifra scende a 57,9 euro. Queste disparità evidenziano le diverse dinamiche economiche e produttive presenti nelle varie regioni del Paese, sottolineando la necessità di politiche mirate per riequilibrare lo sviluppo economico nazionale.

