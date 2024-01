L’inno di Chinny all’amore: “Abbracciami” e la sua potente narrazione emotiva

Condividi

“Abbracciami” di Chinny si erge come un inno all’amore, con una narrazione emotiva e una melodia che catturano l’essenza di una relazione autentica. La giovane cantautrice, con la sua voce dolce e avvolgente, trasmette un messaggio di positività e forza attraverso questa canzone, dedicata al suo compagno Daniel de iPantellas.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Si può dire che la mia passione per la musica sia nata con me, già da piccolissima ascoltavo Vasco Rossi a tutto volume con mia nonna, fingendo che gli elettrodomestici fossero chitarre o aste da microfono. Ho iniziato a studiare canto a 9 anni, e mi sono gradualmente innamorata sempre di più della materia, crescendo ho continuato gli studi, sono entrata in alcune band e un duo acustico, ho partecipato a molti contest e vinto anche un po’ di riconoscimenti. Il palco che porto nel cuore è quello dell’Alcatraz di Milano, che non vedo l’ora di calcare di nuovo!

Come potremmo definire il tuo genere?

Il mio genere musicale viene spesso definito semplicemente pop, anche se essendo cantautrice forse dovrei definirlo “cantautorale”;

io credo sia un mix molto personale al quale ancora non so decidere che nome dare!

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Vorrei trasmettere qualcosa di autentico e sincero; mi piace pensare che le emozioni siano universali, e condividerle è meraviglioso.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Certo! “Abbracciami” è una canzone da dedicare, una dichiarazione d’amore e di sostegno; la sua melodia liberatoria mi avvolge e quando la canto non riesco a smettere di sorridere! Spero che l’effetto sia questo anche per chi l’ascolta

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sono molto felice di continuare la collaborazione con Danilo Amerio, il mio produttore, lavorando ai nuovi pezzi che usciranno in futuro. Molto presto spero di poter tornare sul palco, assaporando di nuovo l’emozione del live.