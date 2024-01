Serie A, la Juventus tallona l’Inter

Foto: Pixabay

Il campionato attuale di Serie A sta vedendo tornare in voga una splendida rivalità che negli anni 50 e 60 ha dato vita a una definizione storica, ossia quella del “Derby d’Italia”. Parliamo, ovviamente, di quella tra Inter e Juventus, attualmente prima e seconda in classifica di un campionato nel quale gli equilibri sono stati stravolti rispetto alla stagione scorsa, quando a imporsi fu il Napoli allenato da Luciano Spalletti. Un anno fa, infatti, era da poco arrivata la notizia dei punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri a causa di un illecito, e di conseguenza l’undici allenato da Massimiliano Allegri perse l’occasione di lottare per il titolo.

La lotta, quest’anno, è invece molto serrata e vede i piemontesi seguire a ruota i lombardi nella corsa al primo posto, dopo un girone d’andata dove entrambe hanno dimostrato di essere solide e performanti ad alti livelli. In questo momento, è l’Inter la favorita alla vittoria del torneo da quanto indicano le quote disponibili su Scommesse.io . La compattezza dell’undici allenato da Simone Inzaghi e le sue esibizioni, specialmente dal punto di vista offensivo, hanno fino a questo momento esaltato i nerazzurri, attualmente la realtà più forte e anche divertente della Serie A. Uno dei punti di forza dell’Inter è senza dubbio la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, due attaccanti che si completano alla perfezione per movimenti, coordinazione e concretezza. Non a caso l’argentino, campione del mondo a Qatar 2022 con la Selección, è in questo momento uno dei terminali offensivi più efficaci d’Europa e sta lottando per la Scarpa d’oro contro il fortissimo Harry Kane del Bayern Monaco.

Foto: Pixabay

Una rivale ruvida

La Juventus, dal canto suo, presenta quest’anno una squadra che, seppur in un evidente processo di transizione, sta dimostrando di essere davvero molto tosta da battere e, soprattutto, sta iniziando anche a dare qualche prova di poter attaccare in modo molto più veloce ed efficiente. La scoperta di un fenomeno come il giovanissimo Yildiz ha permesso ad Allegri di utilizzare a volte il funambolo turco al posto di un Federico Chiesa sempre un po’ condizionato dagli infortuni e con un ginocchio non del tutto a posto. Il tutto si è andato ad accorpare a un modulo di gioco, il 3-5-2, che permette di occupare molto bene gli spazi e fornisce un’importante copertura in difesa, il punto di forza di una Juventus nella quale il brasiliano Bremer si erge a fortissimo ultimo baluardo.

La sfida tra le due storiche rivali, dunque, è in pieno sviluppo e porterà senza dubbio a uno spettacolo importante nella corsa per il titolo, dove ormai le altre sono fuori gioco. Uno scatto tra le due auto più veloci del campionato italiano vedrà senza dubbio crearsi un altro capitolo non solo di rivalità tra Inter e Juventus ma soprattutto un’altra pagina importante del calcio italiano. Dopo il trionfo del Napoli l’anno scorso, quest’anno lo Scudetto tornerà al Nord, dove il vento dei potenti soffia sempre forte ormai da tempo.