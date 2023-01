Intervista a Michee in occasione dell’uscita del nuovo album “Diglielo tu”

Pubblicità

Michee nasce a Zurigo ma ha origini lucane. All’età di sei anni suo nonno gli regala una fisarmonica e da lì nasce la sua passione per la musica. Dopo anni di piano bar e orchestra, continua a scrivere canzoni che per molto tempo rimangono nel cassetto. Dopo aver scritto canzoni per Billy Todzo, Larry Woodley e Dhenibe, finalmente l’esordio con isuoi primi brani “Voglia Di Te”, “Elettrica” e “Tu Ce Faci” (uscito in anteprima video su L’Espresso) e “Merry Christmas”. Il videoclip di “Pennies” è uscito in anteprima esclusiva su Wonderland Magazine UK aggiungendo: “Michee’s “Pennies” is a must-listen”. Il suo obiettivo è raggiungere il maggior numero di persone e trasmettere emozioni.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Quando avevo 6 anni mio nonno Michele mi ha regalato una piccola fisarmonica rossa: in quel momento è nata la mia passione per la musica e non l’ho più abbandonata. Ho preso lezioni di pianoforte e di flauto, ho iniziato a suonare con le prime band a scuola, poi piano-bar e con le orchestre. Quando i miei due figli hanno aperto uno studio di registrazione sono finalmente riuscito a finalizzare le mie canzoni.

Come potremmo definire il tuo genere?

Cantautore, mi piace definirmi “cantastorie moderno”.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Vorrei trasmettere i sentimenti che provavo nel momento in cui ho scritto le canzoni. In alcuni brani invito l’ascoltatore ad un momento di riflessione.

Da poco è uscito il tuo nuovo album. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Una parte del disco è dedicata all’amore (nei brani Elettrica, Voglia Di Te, Vita Con Te, La Cosa Più Bella, Senza Te, Diglielo Tu, Volo Verso La Fortuna), l’altra parte è dedicata alla riflessione su temi ambientali e sociali (nei brani Tu Ce Faci, Onde e Quante Vite Costa.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Il prossimo singolo La Caramella che già trovate sul CD fisico (da acquistare su www.michee.ch) uscirà a Febbraio. È qualche concerto in autunno, le date le troverete sulla stessa pagina.