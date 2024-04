Gentiloni: previsioni di un ulteriore calo dell’inflazione nei prossimi mesi

Secondo il Commissario UE all'Economia, l'inflazione continuerà a diminuire, segnando un trend positivo per l'economia europea.

Paolo Gentiloni, Commissario UE all’Economia, ha espresso ottimismo riguardo al futuro dell’inflazione in Europa. Parlando al termine dell’incontro dell’Eurogruppo, ha riferito che, secondo i dati di Eurostat, l’inflazione è diminuita progressivamente fino a raggiungere il 2,4% a marzo. Questa tendenza positiva è attesa continuare nel prossimo trimestre.

“E’ una buona notizia per le nostre famiglie e per il rafforzamento dell’economia nella seconda metà dell’anno,” ha aggiunto Gentiloni, sottolineando l’impatto positivo di questa tendenza sui bilanci familiari e sul contesto economico più ampio. Tuttavia, nonostante il cauto ottimismo, il Commissario ha anche evidenziato la presenza di rischi sia al ribasso che al rialzo per le prospettive di inflazione, attribuibili principalmente alle tensioni geopolitiche attuali.

Queste osservazioni vengono in un momento cruciale, in cui l’Europa cerca di navigare le sfide poste dalla ripresa post-pandemica e dai conflitti internazionali che continuano a influenzare i mercati globali. Le parole di Gentiloni forniscono una dose di speranza ma anche una cautela, ricordando che il cammino verso la stabilità economica è sempre incerto.

