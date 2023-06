Condividi

Nessun sei al Superenalotto di questa sera e il jackpot per la prossima estrazione di giovedì è destinato ancora a salire e conquistare nuove vette toccando la soglia di 41.400.000 , ancora ben lontana dalle zone di record storico.

Sono tornati i numeri fortunati del Lotto, SuperEnalotto, SuperStar, Simbolotto e 10eLotto estratti in diretta oggi sabato 6 giugno 2023, sessantasettesima estrazione dell’anno, terza estrazione del mese di giugno.

Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 6 giugno 2023: i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto n.67 stasera martedì 6 giugno 2023

17 – 26 – 51 – 54 – 61 – 62

Numero Jolly: 73

Numero SuperStar: 8

Jackpot : 40.400.000 €.

Quote e vincite SuperEnalotto oggi martedì 6 giugno 2023

Quote SuperEnalotto, i risultati di stasera martedì 6 giugno 2023

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 6 € 35.110,68 punti 4 572 € 377,40 punti 3 20.801 € 31,11 punti 2 342.753 € 5,85

Quote e vincite SuperStar oggi martedì 6 giugno 2023

Quote SuperStar, i risultati di stasera martedì 6 giugno 2023

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 1 € 37.740,00 3 stella 128 € 3.111,00 2 stella 2.153 € 100,00 1 stella 15.297 € 10,00 0 stella 38.152 € 5,00

Premi assegnati al SuperEnalotto

In questa estrazione di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 692.939 premi, per un totale di 4.710.090 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox.

Jackpot SuperEnalotto: l’ultimo sei centrato

Il Jackpot per l’estrazione prossima di giovedì 8 giugno 2023 sale a quota 41.400.000 €.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 25 marzo 2023, con 73,8 milioni di euro vinti con una puntata online . La vincita più alta di sempre è stata realizzata il 16 febbraio 2023 con un jackpot vinto di 371.6 milioni di euro. Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro.

Estrazione del Lotto oggi martedì 6 giugno 2023

Dalle ore 20 del 6 giugno sui canali ufficiali Lottomatica e su Italia News viene trasmessa l’Estrazione del Lotto serale in diretta, l’estrazione simbolotto e la combinazione fortunata del 10eLotto serale.

Ultima estrazione del lotto stasera martedì 6 giugno 2023 n°67. i numeri del lotto

Estrazione del Lotto martedì 6 giugno 2023

Estrazione Simbolotto oggi martedì 6 giugno 2023: simboli vincenti

Il Simbolotto di questo mese di giugno è associato alla ruota di Napoli.

Estrazione Simbolotto martedì 6 giugno 2023

Estrazione 10 e Lotto oggi martedì 6 giugno 2023

Di seguito l’estrazione del 10 e Lotto in diretta abbinati all’estrazione del Lotto di stasera martedì 6 giugno 2023 n°67

Estrazione 10 e Lotto martedì 6 giugno 2023

Video dell’estrazione del Lotto oggi martedì 6 giugno 2023

Classifica numeri ritardatari assoluti al Lotto

Classifica aggiornata all’estrazione del 6 giugno: questi sono i numeri ritardatari assoluti. I più attesi a pari merito sono il 60 a Genova e il 6 a Milano che mancano da 112 estrazioni.