Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi Sabato 19 novembre 2022, numeri vincenti e quote. Nessun sei

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 19 novembre 2022: in diretta su Italia-News.it dalle ore 20 i numeri vincenti e le quote. Il jackpot dei record al SuperEnalotto di stasera di 311.100.000 € non è stato vinto e per la prossima estrazione di martedì in palio ci saranno ben 312.600.000€.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, sabato 19 novembre 2022: i numeri vincenti. Scopri su questa pagina se la sestina magica valida per il jackpot milionario al SuperEnalotto è stata centrata ed è stato vinto il favoloso jackpot al SuperEnalotto.

Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM)

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di sabato 19 novembre 2022

Sale ancora il jackpot record al SuperEnalotto per il concorso 140/22: la sestina vincente di stasera da 311,1 milioni di euro non è stato vinto. Il sei al SuperEnalotto manca dal 22 maggio dello scorso anno e scopriremo solo nella prossima estrazione di martedì prossimo se qualche fortunato riuscirà a portare a casa i 312.600.000€ di euro in palio.

Dalle ore 20 di stasera è andata in onda sui canali ufficiali Lottomatica la diretta anche per i numeri sulle ruote del Lotto, la combinazione fortunata del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto.

Al termine delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, sono stati pubblicati i numeri vincenti, le quote e vincite sui siti istituzionali della Sisal e Lottomatica.

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 19 novembre 2022, i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto:

19 – 30 – 44 – 48 – 58 – 72

Numero Jolly: 40

Numero Superstar: 33

Jackpot: 311.100.000 €

Attenzione: consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti del SuperEnalotto sul sito ufficiale della Sisal.

L’estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 19 novembre 2022 ha rivelato che nessuno ha vinto i 311,1 milioni di euro di jackpot in palio. Per la verifica delle vincite è possibile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove è possibile verificare anche i premi Winbox di oggi.

Nessun sei e nessun 5+1 questa sera. Ai fortunati possessori delle 11 giocate con “punti 5” va la quota di € 34.301,25. Sono 1335 le giocate vincenti con “punti 4” che vincono € 286,32. I punti 2 valgono la quota di 27.96€ mentre 5.26 è il premio di consolazione per chi ha centrato “2 punti”.

Estrazione Lotto oggi sabato 19 novembre 2022, i numeri estratti

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:



BARI 74 16 60 71 72 CAGLIARI 80 1 55 74 33 FIRENZE 32 84 70 8 13 GENOVA 55 80 73 53 36 MILANO 88 40 33 52 48 NAPOLI 73 43 4 7 61 PALERMO 66 75 89 26 43 ROMA 59 90 54 17 58 TORINO 23 22 73 61 40 VENEZIA 75 28 89 76 67 NAZIONALE 6 5 47 63 37

Estratti Simbolotto (associato alla ruota di Torino)

Attenzione: Consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale di Lottomatica

I numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all’estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l’estrazione serale sono: 1 – 16 – 22 – 23 – 28 – 32 – 40 – 43 – 55 – 59 – 60 – 66 – 70 – 73 – 74 – 75 – 80 – 84 – 88 – 90

Il numero Oro è 74, il Doppio Oro è 74, 16

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 11 € 34.301,25 punti 4 1.335 € 286,32 punti 3 41.292 € 27,96 punti 2 681.937 € 5,26

Vincite e quote SuperStar oggi, i risultati di sabato 19 novembre 2022

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 9 € 28.632,00 3 stella 220 € 2.796,00 2 stella 3.569 € 100,00 1 stella 24.549 € 10,00 0 stella 52.530 € 5,00

Video dell’estrazione in diretta del lotto