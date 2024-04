Estrazione Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10 e Lotto martedì 16 aprile 2024.

Pubblicità

Nessun sei al Superenalotto del 16 aprile e per la prossima estrazione di giovedì 18 aprile 2024 il jackpot raggiunge la quota di 91.300.000 €

Sono tornati i numeri fortunati del Lotto, SuperEnalotto, SuperStar, Simbolotto e 10eLotto estratti in diretta 16 aprile 2024, sessantesima estrazione dell’anno 2024, nona estrazione del mese di aprile.

Estrazione SuperEnalotto martedì 16 aprile 2024: i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto n.60 martedì 16 aprile 2024

1 – 3 – 11 – 53 – 75 – 81

Numero Jolly: 61

Numero SuperStar: 26

Jackpot : 90.400.000 €.

Attenzione: consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti del SuperEnalotto sul sito ufficiale della Sisal.

Quote e vincite SuperEnalotto martedì 16 aprile 2024

Quote SuperEnalotto, i risultati di martedì 16 aprile 2024

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 10 € 18.713,33 punti 4 1.049 € 181,66 punti 3 36.145 € 15,87 punti 2 454.257 € 5,00

Quote e vincite SuperStar martedì 16 aprile 2024

Quote SuperStar, i risultati di martedì 16 aprile 2024

Categoria Numero Vincite Le Quote 6 stella (superbonus prima categoria) 0 € 0,00 5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 € 0,00 5 stella 0 € 0,00 4 stella 6 € 18.166,00 3 stella 176 € 1.587,00 2 stella 2.236 € 100,00 1 stella 11.953 € 10,00 0 stella 22.697 € 5,00

Premi assegnati al SuperEnalotto

In questa estrazione di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 774.008 premi, per un totale di 4.639.645 € vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox

Jackpot SuperEnalotto: l’ultimo sei centrato

Il Jackpot per l’estrazione di questa sera sale a quota 90.400.000 €

La vincita più alta di sempre è stata realizzata il 16 febbraio 2023 con un jackpot vinto di 371.6 milioni di euro. Si tratta di record storico ben oltre i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro.

Estrazione del Lotto martedì 16 aprile 2024

Dalle ore 20 del 16 aprile sui canali ufficiali Lottomatica e su Italia News viene trasmessa l’Estrazione del Lotto serale in diretta, l’estrazione simbolotto e la combinazione fortunata del 10eLotto serale.

Ultima estrazione del lotto martedì 16 aprile 2024 n°61. i numeri del lotto

Estrazione Simbolotto martedì 16 aprile 2024: simboli vincenti

Il Simbolotto di questo mese di giugno è associato alla ruota di Genova.

Attenzione: Consigliamo sempre di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale di Lottomatica

Estrazione 10 e Lotto martedì 16 aprile 2024

Di seguito l’estrazione del 10 e Lotto in diretta abbinati all’estrazione del Lotto di martedì 16 aprile 2024 n°61

Video dell’estrazione del Lotto martedì 16 aprile 2024

Classifica numeri ritardatari assoluti al Lotto

Classifica aggiornata all’estrazione dell’8 giugno: questi sono i numeri ritardatari assoluti. I più attesi a pari merito sono il 60 a Genova e il 6 a Milano che mancano da 113 estrazioni.

RUOTA NUMERO RITARDO VENEZIA 48 140x estr. TORINO 89 126 estr. BARI 23 93 estr. VENEZIA 62 90 estr. MILANO 66 88 estr. TORINO 33 86 estr. CAGLIARI 54 84 estr. VENEZIA 8 81 estr. NAPOLI 84 79 estr. GENOVA 8 78 estr.