Enelasch: il duo ci racconta il singolo “Casinò”

Gli Enelasch sono Christian Principalli e Devis Liturri, un duo originario della zona Barona di Milano. Inizialmente sono nati come gruppo composto da quattro membri con l’obiettivo di esplorare e mescolare diverse lingue, cantando in inglese, francese, spagnolo e italiano. Il nome Enelasch è l’abbreviazione di “New Language Horizon”, da cui deriva l’acronimo NLH, pronunciato in francese come “Enelasch”.

Il duo porta avanti una collaborazione unica, non solo come colleghi musicali ma anche come zio e nipote. La loro musica, autentica e appassionata, trasforma le esperienze della vita in opere musicali significative, condividendo una storia di crescita e resilienza.

Il progetto, radicato nella realtà spesso trascurata della periferia, si evolve in qualcosa di straordinario, dando voce alle storie autentiche della Barona. La musica diventa il mezzo attraverso cui esprimono la forza e la determinazione di chi proviene da un contesto apparentemente marginale.

Com’è iniziato il vostro percorso?

Il nostro percorso è iniziato con entusiasmo e la condivisione di una passione comune per la musica. Tuttavia, non possiamo negare che le prime tappe sono state caratterizzate parecchio da sfide e difficoltà, che abbiamo affrontato con impegno e determinazione, costruendo le fondamenta della nostra crescita artistica.

Come potremmo definire il vostro genere?

Noi lo definiamo sperimentale perché non ci fermiamo solo su un unico genere ma ne usiamo molti tenendo sempre il nostro personaggio la nostra persona.

Che messaggio vorreste lanciare con la musica?

Attraverso la nostra musica, cerchiamo di trasmettere un messaggio che vuole fare capire che nonostante tutto respira e capisci chi sei e vuoi diventare, per questo vogliamo sottolineare che questo percorso è stato accompagnato da periodi di riflessione e di superamento di ostacoli. La nostra arte è un viaggio che abbraccia le varie sfumature della vita.

Da poco è uscito il vostro nuovo singolo. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

Assolutamente! Il nostro nuovo singolo, “Casino’”, rappresenta un capitolo importante del nostro percorso. Durante la sua creazione, abbiamo sperimentato alti e bassi, momenti di ispirazione e sfide creative, tutto parte del processo che ha portato alla nascita di questa canzone che speriamo risuoni con il pubblico. Casinò è un mondo che vuole dirti sei pronto a rischiare o no?.

Quali sono i progetti futuri?

Guardando al futuro, abbiamo ambiziosi progetti in cantiere, ma vogliamo essere trasparenti riguardo alle difficoltà che incontriamo nel mondo musicale. Nonostante le sfide, stiamo lavorando su nuovi singoli, cercando opportunità per crescere e condividere la nostra musica in modo sempre più ampio.