Scossa Sismica di Magnitudo 3.8 Scuote l’Area di Ricigliano (Salerno) in Campania oggi 28 gennaio alle 10:23

La tranquillità mattutina della Campania è stata interrotta da una scossa sismica di magnitudo ML 3.8 il 28 gennaio 2024. Il terremoto, avvenuto alle ore 10:23:22 (ora italiana), ha avuto il suo epicentro a 6 km a nord-ovest di Ricigliano, in provincia di Salerno, con coordinate geografiche 40.7050, 15.4390 e una profondità di 8 km.

Il sisma è stato accuratamente registrato e analizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La loro analisi ha evidenziato che i valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano le migliori stime con i dati attualmente disponibili, sebbene siano suscettibili di variazioni in base a nuovi dati o analisi.

L’evento sismico ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della regione, molti dei quali hanno avvertito chiaramente la scossa. Per raccogliere testimonianze e dati, l’INGV ha invitato i cittadini a compilare un questionario online.

La zona intorno a Ricigliano, che include comuni come San Gregorio Magno, Muro Lucano, e Buccino, è stata particolarmente interessata. Anche città più grandi come Potenza, Battipaglia, e Salerno, situate a distanze maggiori dall’epicentro, hanno avuto modo di avvertire la scossa, sebbene in misura minore.

Questo evento sismico solleva nuovamente questioni sulla sismicità e sulla pericolosità nell’area, notoriamente una delle più sismicamente attive in Italia. Gli esperti continuano a monitorare la situazione e a valutare il meccanismo di sorgente sismica per comprendere meglio il fenomeno e prevenire potenziali rischi futuri.

La regione campana, situata in un’area geologicamente complessa a causa dell’interazione delle placche tettoniche, ha una storia lunga e intricata di attività sismiche. Eventi come questo ricordano l’importanza di una costante vigilanza e di politiche di prevenzione e di protezione civile adeguate.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per visualizzare la localizzazione esatta del terremoto, si può accedere ai servizi di GeoHack, GoogleMap e OpenStreetMap. La comunità scientifica e le autorità locali rimangono in allerta, pronte a fornire aggiornamenti e supporto ai residenti dell’area.