Emilio Fede in tv con Kevin Dellino e Daniele Bartocci?

Pubblicità

Condividi

Emilio Fede potrebbe tornare in tv con Kevin Dellino e Daniele Bartocci? Un’ipotesi sempre più vicina. Su Cusano Tv (canale digitale terrestre e Sky) sembra stia per ripartire il programma ‘Punti di Vista’, giunto alla sua 2^ edizione. Dopo il successo del 2022 Go-Tv/Bom Channel (canale 68), il talk su lifestyle e attualità condotto dal pugliese Kevin Dellino, con la partecipazione dell’ex Direttore Tg4 Emilio Fede, potrebbe presto prendere campo. Anche in questo 2023, stando alla recente indiscrezione diffusa in questi giorni dalla rivista Visto, Emilio Fede e Kevin Dellino sarebbero pronti a tornare alla conduzione. E stavolta lo farebbero in diretta nazionale su Cusano Tv, alla presenza di illustri esponenti dello spettacolo e della tv.

EMILIO FEDE PRESTO IN TV CON KEVIN DELLINO E DANIELE BARTOCCI? E’ questo il quesito che incuriosisce gli amanti del gossip in queste settimane. Il giornalista siciliano Emilio Fede era tornato sul piccolo schermo all’età di 90 anni, nel giugno 2022 alla guida di Punti di Vista. Fede era insieme al presentatore Kevin Dellino, quest’ultimo arrivato sul piccolo schermo dopo l’esperienza come inviato a Buon Pomeriggio con Michele Cucuzza e Stefania Orlando. Durante quella puntata (la prima assoluta del programma), Emilio Fede aveva ricevuto una proposta di matrimonio artistico da parte di Kevin Dellino. Al pugliese Fede aveva risposto in maniera positiva, scoppiando in lacrime e ricordando sua moglie.

Pubblicità

PUNTI DI VISTA NEL 2023? Presto ne sapremo di più. Nella prima puntata del giugno 2022, insieme all’ex Direttore Tg4 erano ospiti del salotto tv l’esperta del bon ton Roselyne Mirialachi e Daniele Bartocci, vincitore del Premio Giornalista dell’Anno e Blog dell’anno 2022. Daniele Bartocci sarebbe a quanto pare confermato anche quest’anno come opinionista del salotto televisivo di Dellino e Fede. Così come sarebbe riconfermato nello staff di Punti di Vista lo scrittore e autore tv Flavio Iacones.