Emanuela Aureli al Pala Summer con imitazioni e risate.

Sabato 23 luglio – ore 21.00 – ingresso gratuito

Sarà Emanuela la verve e la simpatia innata e travolgente dell’imitatrice per eccellenza della tv italiana, Emanuela Aureli, uno dei personaggi più amati, apprezzati e ricercarti dei format più noti del piccolo schermo, la protagonista del sabato italiano del Pala Summer di Piazza Palio a Lecce, contenitore artistico che sta riscuotendo successi di critica e soprattutto di pubblico.

Il suo spettacolo, che avrà inizio intorno alle 21, sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

“Ce la farò anche str(r)avolta”. Un gran bello spettacolo di stand up comedy

Emanuela Aureli si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente da un chitarrista, il bravissimo Giandomenico Anellino. La Aureli avrà modo, durante il suo “one woman show”, di esprimersi in tutta la sua bravura e la su simpaticissima ironia, raccontandoci la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Emanuela si diverte e ci diverte a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata a quella del lavoro.

Una ragazza piena di complessi, anche se si esibisce con un pianista solo, che trasforma le sue goffaggini in un punto di forza tanto da conquistare il grande pubblico e gli addetti ai lavori, cosa notoriamente molto rara. Ne scaturiscono esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali, talvolta appoggiate anche dall’eclettico Anellino pronto a far da spalla all’attrice. Non ultime le doti vocali di Emanuela che potremo apprezzare ascoltando celebri canzoni che eseguirà approfittando delle sue deliziose imitazioni. Insomma, se volete sapere perché Emanuela ha sviluppato il suo grande orecchio, che è il motivo principale della sua carriera, non vi resta che venire a teatro, dove potrete ammirare dal vivo le sue doti e tutti i suoi personaggi, che sono talmente tanti, che si potrebbe riempire un condominio. E gestire un condominio, si sa, non è semplice, tra riunioni, lamentele e dissapori. Niente paura però: Emanuela ce la farà anche st(r)avolta! La regia dello spettacolo è di Emanuela Aureli, autori sono Francesca Nunzi ed Emanuela Aureli, gli interpreti Emanuela Aureli con Giandomenico Anellino

Bio MANUELA AURELI

Emanuela Aureli è un’imitatrice ed attrice italiana nata a Cesi, in provincia di Terni, il 27 maggio 1973. Personaggio di successo che ha imitato nella sua carriera tantissimi vips ha esordito in tv nel 1992 a “La Corrida” e da quell’anno in poi parteciperà a diversi programmi: tra questi sono Stasera mi butto…e tre! I Cervelloni nel 1996. Dal 1996 al 1998 poi diviene ospite fissa di Domenica In e nel 1999 sbarcherà a Sanremo Estate. Emanuela continua la sua ascesa e riesce a debuttare anche in radio con Il programma lo fate voi di Radio 2 e prendersi un ruolo recitando anche nel film “In principio erano le mutande” diretto da Anna Negri. Nel 2009 partecipa alla quinta edizione di Ballando con le stelle ma non sarà l’unico talent a cui prenderà parte. Negli anni successivi infatt partecipa a Tale e Quale show, La terra dei cuochi ed Il cantante mascherato nel 2020.

Emanuela è diventata famosa soprattutto per aver fatto l’imitazione di numerose donne famose, tra le quali Barbara D’Urso, Milly Carlucci, Tina Cipollari, Loredana Bertè, Elisa Isordi, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Arisa, Valeria Marini, Lucia Azzolina. Con il suo talento di imitatrice e cabarettista porta in scena tutto ciò, allietando le serate del suo pubblico e facendole trascorrere in assoluta leggerezza contrassegnata da uno stile unico.