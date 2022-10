🎶 ELENA FAGGI – VENERDÌ 28 OTTOBRE ESCE IN RADIO “MANCHI TU” IL NUOVO SINGOLO

Dal 28 ottobre 2022 sarà in rotazione radiofonica “Manchi tu”, il nuovo singolo di Elena Faggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 14 ottobre.

“Manchi tu” è la seconda parte di “Che ne so”, il brano di Elena Faggi in gara al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte. In questo secondo capitolo Elena racconta quando una semplice cotta diventa qualcosa di più ed immagina quanto sarebbe tutto più bello se avesse quella persona accanto, ma, al tempo stesso, i dubbi fanno credere di non avere speranza e che il sentimento non possa essere ricambiato, quindi da un lato vorrebbe che la cosa finisse ancora prima di iniziare, mentre dall’altro passa le ore immaginando la sua storia d’amore, a cui manca ancora solo il co-protagonista.



Spiega l’artista a proposito del brano: “’Manchi tu’ è una canzone molto importante per me perché è tra le primissime che ho scritto in italiano, nello specifico la seconda. Infatti l’ho scritta esattamente il giorno dopo aver scritto “Che ne so”. Entrambe rappresentano a pieno il mio primo approccio alla scrittura nella mia lingua madre, da lì è iniziata la ricerca del mio stilesi sposa perfettamente con gli arrangiamenti creati dal mio producer e fratello Francesco.”

Ascolta qui il brano:

https://elenafaggi.lnk.to/manchitu.

Sito Web | Spotify | Instagram | Facebook | YouTube | Twitter | Tik Tok