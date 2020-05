Coronavirus, Madonna: “Ho scoperto di essere immune, respirerò aria con Covid-19”

Mentre in Italia alcuni politici invocano la Madonna, l’altra Madonna famosa, la pop star americana (nome civile Louise Veronica Ciccone) con ascendenze italiane rivela con un video su Instagram di essere immune al COVID con buona pace di una parte della scienza che nemmeno è sicura che il virus SARS COV 2 possa immunizzare.

La presenza di anticorpi nel sangue di Madonna sarebbe stato accertato tramite un test, cosa che fa pensare che Madonna abbia contratto il coronavirus Covid 19 ma nulla si sa se abbia avuto sintomi.

I suoi milioni di fan in tutto il mondo sono felici di vederla comunque in forma a trascorrere il suo periodo di lockdown ormai alla fine nella sua casa in California e nell’attesa di vedere presto una sua apparizione su qualche palco commentano volentieri online video di lei e dei suoi figli.

Domani è un altro giorno e Madonna dichiara: “domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19”.