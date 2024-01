CHECKLIST SEO ON-PAGE ESSENZIALE PER MIGLIORARE IL POSIZIONAMENTO

Condividi

di Donato Paolino, consulente SEO, Dopstart.

Con la mia attività di consulenza SEO lavoro duramente per generare più traffico organico attraverso l’ottimizzazione dei motori di ricerca.

I motori di ricerca valutano molteplici indizi e segnali dettagliati sulle tue pagine per comprenderle: fattori come l’uso delle parole chiave, i collegamenti interni, i contenuti strutturati e altro ancora. Ottimizzare correttamente questi elementi è fondamentale per comunicare il valore che il tuo sito offre ai “spiders” dei motori di ricerca mentre esplorano le tue pagine.

Ci sono molte best practices da implementare su centinaia o migliaia di pagine. Come è possibile affrontare tutto questo? Ecco dove un approccio strategico ti farà risparmiare tempo e mal di testa nel lungo periodo.

In questo articolo, distilleremo l’ottimizzazione on-page in una checklist facile da digerire. Ho selezionato attentamente le tecniche più incisive basate sulla mia esperienza pluriennale nell’aiutare siti web come il tuo a incrementare il traffico organico.

Ottimizza i Titoli delle Pagine: Il titolo della pagina è uno degli elementi on-page più importanti, quindi prenditi il tempo per ottimizzare ciascuno di essi. Mantieni i titoli concisi; generalmente, 50-60 caratteri, spazi inclusi, sono ideali. Includi le parole chiave obiettivo vicino all'inizio per aumentarne la rilevanza. Assicurati che il titolo descriva accuratamente il contenuto della pagina per aiutare gli utenti a capire se è ciò di cui hanno bisogno. Dedica il tempo necessario per revisionare e ottimizzare ogni titolo; ne varrà la pena nei risultati dei motori di ricerca.

Crea Descrizioni Meta Coinvolgenti: La descrizione meta potrebbe essere uno degli elementi on-page più sottovalutati. Tuttavia, ha un impatto diretto sul tasso di clic nei risultati di ricerca.

Utilizza descrizioni coinvolgenti e uniche che invitino i lettori a fare clic.

Riassumi i principali punti salienti per dimostrare la rilevanza.

E, naturalmente, include le parole chiave obiettivo per ulteriore pertinenza.

Approfitta di questa area gratuita per attirare più clic e traffico.

Ottimizza le Immagini con Testo ALT: Le immagini possono migliorare l’esperienza utente, ma non dimenticare di ottimizzarle anche per l’ottimizzazione dei motori di ricerca con testi ALT descrittivi. Includi le parole chiave obiettivo per informare i motori di ricerca e i dispositivi assistivi come gli screen reader di cosa si tratta l’immagine. Mantieni il testo ALT conciso pur descrivendo accuratamente l’immagine. Una corretta ottimizzazione delle immagini aiuta i motori di ricerca a comprendere meglio le tue pagine, beneficiando tutti gli utenti.

Scegli Intestazioni Ottimizzate per le Parole Chiave: Le intestazioni aggiungono struttura e indicano ai motori di ricerca di cosa tratta una sezione. Utilizza le prime 2 intestazioni (<H1>, <H2>) per includere le parole chiave più importanti. Le sottointestazioni dovrebbero integrare l'intestazione principale e supportare l'argomento generale. Intestazioni ben ottimizzate ai giusti livelli gerarchici aiutano i motori di ricerca a comprendere la semantica della pagina e aumentare i collegamenti interni.

Arricchisci il Tuo Contenuto con Collegamenti Interni: I collegamenti interni creano un flusso naturale tra le pagine del tuo sito e trasmettono autorità e rilevanza tra di esse. Collegati ad altri contenuti pertinenti e approfonditi utilizzando frasi chiave. Evita collegamenti auto-referenziali inutili o ridondanti. Concentrati su collegamenti importanti per aiutare i motori di ricerca a scoprire il contenuto e comprendere più a fondo di cosa tratta il tuo sito.

Poniti Parole Chiave in Modo Naturale: Includi le tue parole chiave obiettivo in modo naturale nel corpo del contenuto senza eccessiva ottimizzazione.

Cerca di inserirle nel primo paragrafo, nelle sottointestazioni, nell’ultimo paragrafo e in altre aree focalizzate.

Usa le parole chiave in modo naturale per migliorare i segnali di rilevanza e aiutare i motori di ricerca a capire di cosa tratta la tua pagina e perché dovrebbe posizionarsi per determinate query.

Assicurati che la pagina esplori approfonditamente l’argomento.

Aggiungi Elementi Multimediali Come Video o Immagini: La varietà migliora l’esperienza utente sulle tue pagine. I motori di ricerca premiano anche la varietà negli elementi on-page. Integra elementi multimediali come video, immagini, infografiche e altro ancora per supportare i tuoi argomenti. Sfrutta soluzioni come YouTube, Flickr e altri contenuti embeddabili. La multimedialità migliora l’SEO segnalando pagine di qualità superiore meritevoli di posizionamento nei motori di ricerca.

Ottimizza la Mappa del Sito XML: La mappa del sito ti consente di diffondere i tuoi contenuti ai motori di ricerca in modo che possano scoprirli ed indicizzarli in modo efficace. Genera una mappa del sito XML per il tuo URL radice e le pagine interne attraverso un plugin o un generatore. Invia la mappa del sito XML ai motori di ricerca come Google Search Console. Ottimizzare e inviare la mappa del sito aiuta i motori di ricerca a trovare e comprendere tutto il tuo contenuto.

Misura e Monitora i Dati di Google Search Console: Google Search Console funge da strumento gratuito per misurare quanto bene le tue pagine si posizionano, vengono scoperte e trovate dagli utenti nei risultati di ricerca di Google. Monitora metriche importanti come impressioni, posizione media e tasso di clic (CTR) in GSC. Segnala anche eventuali problemi strutturali o di contenuto che i motori di ricerca rilevano sul tuo sito. Presta attenzione alle notifiche di GSC e agisci prontamente quando necessario.

Migliora e Testa Iterativamente i Cambiamenti (SEO On-Page): La SEO non è mai conclusa; richiede uno sforzo continuo per ottimizzare, misurare e migliorare nel tempo.

Effettua regolarmente audit delle pagine per mantenere efficaci gli sforzi di ottimizzazione.

Monitora le fluttuazioni di posizionamento e apporta miglioramenti passo dopo passo.

Testa continuamente fattori come modifiche alla descrizione meta, schemi di posizionamento delle parole chiave e altre variabili on-page.

Rifina gradualmente le tue tecniche on-page nel corso delle settimane e dei mesi mentre i motori di ricerca riesaminano e reagiscono agli aggiornamenti.

Scrivi Contenuti Utili e Centrati sull’Audience: Contenuti di alta qualità focalizzati sulle esigenze dell’audience garantiranno sempre la migliore esperienza utente e risultati SEO. Ricerca le domande che le persone pongono riguardo ai tuoi argomenti. Successivamente, sviluppa articoli approfonditi e utili che rispondano a quelle domande in modo strutturato ed accattivante. Crea pagine “pillar” a coda lunga che generano traffico continuo invece di articoli brevi e vagamente ottimizzati. Concentrati prima sull’offrire un valore eccezionale ai lettori; i motori di ricerca se ne accorgeranno.

Verifica le Best Practices per l'Accessibilità: I siti web accessibili offrono un'esperienza eccezionale per gli utenti di tecnologie assistive. Assicurati che tutte le immagini abbiano descrizioni ALT appropriate, come menzionato in precedenza. Controlla che il tuo contenuto sia leggibile dagli screen reader, correttamente strutturato con intestazioni, ecc. Valuta i contrasti di colore, fornisci sottotitoli per i contenuti multimediali e soddisfa altri fattori di successo dell'accessibilità. Punti bonus per l'SEO: i siti accessibili tendono a posizionarsi meglio in Google in quanto sono più user-friendly.

Conclusioni: Ecco a te una checklist completa per l’ottimizzazione SEO on-page che ti aiuterà a salire nei risultati dei motori di ricerca. Implementare queste best practices sulle tue pagine ad alto potenziale invierà segnali positivi di ottimizzazione a Google, Bing e altri motori di ricerca. Monitora le analisi, continua i test A/B e itera trimestralmente. Con diligenti sforzi di ottimizzazione on-page nel tempo, sicuramente aumenterai il traffico organico di ricerca e la visibilità.