Cecas ci racconta il nuovo singolo “Equilibrio”

“Equilibrio” è il nuovo singolo di Cecas, un brano pop con influenze elettroniche, il cui testo si basa sul tema dell’introspezione. Nasce dalla necessità di esternare una serie di emozioni negative che, se trattenute, possono portare ad un continuo logorio. Lo scopo è proprio quello catartico finalizzato all’auto-conforto dando a sé stessi forza d’animo. La costante ricerca di equilibrio è ciò che sta alla base del processo che porta ad uno stato di benessere.

Com’è iniziato il tuo percorso?

La musica è sempre stata parte integrante della mia vita fin da piccola, intorno ai 14 anni ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, vedendo e sentendo mio cugino suonare lo stesso strumento. Passavo giornate intere a suonare e cantare cover di altri artisti finché ho iniziato a sentire il bisogno di esternare ciò che sentivo con parole e musica mia. Da lì è partito il mio vero e proprio percorso artistico.

Come potremmo definire il tuo genere?

Se dovessi definire il mio genere sarebbe pop nel vero senso della parola: popolare, poiché cerco di renderla “accessibile” ad ogni tipo di ascoltatore. Presenta venature indie e una forte base elettronica, con una matrice lirica cantautorale.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Con la mia musica vorrei far arrivare un senso di protezione e inclusione. Vorrei che ogni ascoltatore trovasse in essa un posto sicuro in cui rifugiarsi, in cui sentirsi compreso, non da solo, identificandosi nel vissuto espresso nelle canzoni.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Questo singolo è nato in un periodo particolare della mia vita, quando è stato fondamentale lottare contro i “miei fantasmi” per poter “rimanere in piedi”. Parla principalmente di speranza, di opportunità che la vita può offrire anche se ci si trova in momenti difficili, trovando la forza in se stessi, nell’amor proprio al fine di raggiungere un proprio equilibrio.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Posso annunciare l’uscita del prossimo singolo a fine maggio e dell’EP a luglio. Bolle altro in pentola ma per rimanere aggiornati potete seguire la mia pagina Instagram Cecas._ Stay tuned!