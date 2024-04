Addio a Paola Gassman, icona del teatro italiano

Pubblicità

Il teatro italiano perde una delle sue colonne portanti: Paola Gassman, attrice di profonda sensibilità artistica e volto noto della scena teatrale, è deceduta all’età di 78 anni. La notizia, carica di un profondo senso di perdita, è stata comunicata dal suo compagno di vita, l’attore Ugo Pagliai, unitamente ai figli Simona e Tommaso, che insieme al resto della famiglia, hanno condiviso il dolore di questo momento.

Figlia dell’illustre Vittorio Gassman, Paola ha lasciato un segno indelebile nel mondo del teatro, grazie a una carriera costellata di successi e collaborazioni con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Squarzina, Bolognini e Ronconi. La sua versatilità artistica l’ha vista brillare in un repertorio variegato, spaziando da ruoli classici a quelli contemporanei, e rendendola una presenza insostituibile sulle scene.

Gassman, insieme al marito Ugo Pagliai, ha interpretato ruoli memorabili che hanno segnato la storia del teatro italiano, tra cui spiccano le interpretazioni in “Elena” di Euripide, “Viaggio a Venezia” e “La bottega del caffè” di Goldoni. La sua passione per l’arte si è manifestata non solo nella recitazione ma anche nella poesia, campo in cui ha esplorato nuove forme espressive, sempre affiancata da Pagliai.

La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano, rimarcando la fine di un’era caratterizzata dalla grande espressività e dalla profonda humanitas di un’attrice che, con la sua arte, ha saputo toccare il cuore di molteplici generazioni.

Nel ricordo di Paola Gassman, ci uniamo al dolore della sua famiglia e di tutti coloro che l’hanno amata e apprezzata, riconoscendo in lei non solo un’artista di eccezionale talento ma anche una persona di grande umanità.

