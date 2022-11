LA PARTITA A RISIKO! PIÙ INCREDIBILE DELLA STORIA: MARCELLO ASCANI SUI GHIACCI DELL’ANTARTIDE PER UNA PARTITA DA RECORD

Condividi

Lo straordinario viaggio tra pinguini e iceberg diventerà un video reportage presentato in anteprima alla Milano Games Week 2022 e in uscita a dicembre su YouTube

Milano, 25 novembre 2022 – Oltre 10 giorni di viaggio partendo dalla Terra del Fuoco in Argentina per arrivare fino ai confini del mondo, in Antartide, con un unico obiettivo: sfidarsi in una partita a RisiKo! da record, mai giocata prima, nel continente più impervio ma anche più affascinante del pianeta. Questa l’impresa eccezionale compiuta dal celebre youtuber e creator Marcello Ascani che insieme al suo amico e videomaker Mattia Guzman è volato fino in Antartide per realizzare la partita a RisiKo! più incredibile e stravagante della storia.

“Ho sempre giocato a Risiko! da quando sono piccolo, ma non avrei mai pensato di giocarci un giorno addirittura in Antartide! Io nella vita viaggio e questa impresa ha unito due mie grandi passioni. – racconta Marcello Ascani – È stata un’esperienza unica. Per arrivare in Antartide ci vogliono un sacco di giorni e non sai neanche se riesci a mettere piede sul continente perché è una vera e propria spedizione, tutto dipende dal meteo, dalla temperatura… Un giorno abbiamo chiesto alla crew della nostra piccola nave di farci andare in mezzo ai ghiacciai con un gommone per fare questa straordinaria partita. Era un giorno bellissimo, eravamo a Paradise Bay, non c’era vento, faceva anche “caldo” rispetto al normale, per cui abbiamo avuto modo di aprire la plancia e di giocare, è stato veramente incredibile!”

Da sempre fan di RisiKo!, Marcello Ascani, noto per i suoi video in giro per il mondo che spopolano su YouTube con centinaia di migliaia di visualizzazioni, nel quale sperimenta viaggi ed esperienze sempre più insolite, è partito il 9 novembre per un viaggio straordinario in Antartide insieme al suo amico videomaker Mattia. Tra scenari suggestivi e terre inesplorate, i due amici si sono sfidati a 30 gradi sottozero nel celebre gioco di strategia che da 45 anni unisce le generazioni nel segno della sfida tra amici, scoprendo al contempo – tra difficoltà, gioie e incontri inattesi – la maestosità e la bellezza del continente antartico.

Partiti dalla città più a sud del mondo, Ushuaia nella Terra del Fuoco in Argentina, Marcello e Mattia hanno affrontato due giorni di navigazione nelle perigliose acque del canale di Drake, famoso per le sue onde anche di 15 metri. Hanno piantato la bandiera di RisiKo a Danco Island, celebre per ospitare innumerevoli colonie di pinguini, giungendo infine al luogo della partita, giocata a Paradise Bay (LAT. 65°11’S , LONG. 64°10’W), circondati da iceberg decennali e basi abbandonate. A vincere la sfida è stato Marcello, giocatore di lunga data che ha sconfitto l’amico, in una partita durata più di un’ora che rimarrà nella storia, mentre navigavano con uno Zodiac in una landa incontaminata.

Il video reportage originale che racconta la straordinaria esperienza dei due amici sarà proiettato in anteprima alla Milano Games Week & Cartoomics (25/27 novembre 2022) per poi essere pubblicato a dicembre su YouTube. Sabato 26 novembre dalle 12.00 alle 15.00 Marcello Ascani sarà negli spazi RisiKo! della celebre manifestazione milanese dedicata al mondo del gaming, degli eSports e della geek culture, per incontrare il pubblico e raccontare dal vivo questo incredibile viaggio (Padiglione 8, Stand A 27).