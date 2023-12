“Virgole” è il nuovo singolo di Alisel

Condividi

Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Virgole”, il nuovo singolo di Alisel già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre.

“Virgole” è un brano che descrive il cambiamento interiore della cantautrice, che inizialmente si identifica con un’idea di movimento continuo e senza sosta, paragonandosi ad un libro di frasi libere che si muovono e si intrecciano senza una direzione definitiva, pensando che questa fosse una prospettiva positiva.

Tuttavia, a un certo punto, avviene un cambiamento dovuto alla crescita personale o all’incontro con qualcuno, e all’improvviso ci rendiamo conto che le frasi non hanno senso senza punti.

Il progetto è seguito dall’A&R Massimo Guidi per la Label Estro Records.

Commenta l’artista a proposito della nuova release “Ogni tanto, da qualche parte, in qualche modo, bisogna trovare il coraggio di fermarsi e accettare di essere felici. Ed è proprio in quel momento che le virgole non bastano più.”

Il videoclip di “Virgole” è stato creato in un solo pomeriggio, scegliendo due luoghi molto cari alla cantautrice e ricchi di ricordi: un parcheggio e la casa dei nonni. Lo storyboard, ideato da Alisel, è diviso in due macrosequenze: una “presente” e una seconda più “onirica” che occupa la maggior parte della durata. Quest’ultima, scandita da una color diversa, rappresenta un’esperienza del tutto immaginata che la protagonista vive prima di decidere se partire o meno. Le riprese, realizzate sfruttando la bellezza della luce naturale, raccontano l’assenza e la tristezza di un ipotetico viaggio, senza la presenza di qualcuno che avrebbe dovuto essere con lei, un po’ come in “Into the Wild”, dove la felicità è reale solo se condivisa. Le riprese e il montaggio sono stati curati dall’artista.

Biografia

Alice Scelfo nasce a Modena il 5 dicembre 1997.

Sale sul primo palco in braccio alla mamma a soli 3 anni, durante un piccolo concorso organizzato da un centro commerciale della sua città. Da quel momento prende il via il suo percorso artistico, che la porta ad esibirsi in tantissimi festival, casting, manifestazioni in giro per tutta Italia, tra cui l’Ambrogino D’Oro (2008) e l’apertura del Radio Bruno Estate in Piazza Grande a Modena (2010).

Frequenta per vari anni la Giovane Corale Rossini, per poi passare all’Accademia di Musica Moderna di Modena e diplomarsi in canto moderno nel 2015.

A soli 11 anni comincia a scrivere le prime canzoni, testo e musica, venendo riconosciuta dalla SIAE come autrice più giovane iscritta.

Dopo aver pubblicato i primi brani inediti su YouTube, decide di interrompere l’intero percorso musicale nel 2016, non ritrovandosi più in quello che sta facendo.

Ha quindi inizio un periodo lontano dalla musica, in cui Alice coltiva le altre sue passioni.

Si diploma presso il liceo scientifico Wiligelmo e successivamente prende la laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2020.

Nel corso di questi anni si dedica alla sua passione per la fotografia e la grafica, formandosi da autodidatta e maturando esperienza in vari locali, eventi e situazioni della sua città.

Nel 2021 riesce a realizzare i suoi obiettivi lavorativi diventando grafica, fotografa e content creator per la DITE Communication, avviando anche un percorso da influencer multipiattaforma che la porta ad aver un buon seguito su Instagram, YouTube e TikTok.

Il 2021 è anche l’anno dove Alice pubblica il suo primo romanzo “A 9 passi da te” con la casa editrice Scatole Parlanti, approdando al Salone del libro di Torino.

In questo anno, Alice tenta anche un ritorno musicale, creando il personaggio di Alisel e comparendo per la prima volta su Spotify con il singolo “Muri Bianchi” prodotto da Logan.

Il tutto però, si sgretola subito, non essendoci compatibilità tra artista e producer, così Alice decide di mettere nuovamente un punto, fin quando nel 2022 conosce Marco Tognetti (Void Amber), col quale nasce subito una forte sintonia musicale e personale.

Il progetto Alisel torna su Spotify a luglio 2022 col singolo “KOrde”, procedendo poi con una serie di singoli che riescono ad aggiudicarsi l’ingresso nelle playlist editoriali.

