“Vendo e Compro” è il nuovo singolo dei P.d.C. Poetica Da Combattimento

Da venerdì 14 giugno 2024 sarà in rotazione radiofonica “VENDO E COMPRO” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei P.d.C. (Poetica Da Combattimento) già disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 giugno.

“Vendo e Compro” è un brano che elenca, attraverso immagini, le cose di cui ci si vorrebbe liberare e quelle che si vorrebbero possedere, utilizzando la figura retorica dell’anafora. Anche la musica, organicamente, è mantrica: un arpeggio di matrice mediorientale sviluppato all’interno di armonie occidentali. È un’improbabile compravendita, in cui, in fondo, è la fragilità umana ad essere messa all’asta.

Commenta la band a proposito del brano: “A volte bisogna andare a ritroso per poter andare avanti. Ricomprare quei momenti di assurda felicità e vendere quelli di cui un po’ tutti vorrebbero disfarsi”.

Il videoclip di “Vendo e Compro” è stato girato nell’ex Italsider di Bagnoli, tra le macerie testimoni di un controverso passato industriale di un pezzo di Italia. In questa cornice una figura mascherata si muove all’inverso percorrendo un graduale ritorno all’origine, a quello che ci rende umani, a una culla che protegge e allo stesso tempo imprigiona.

“Il punto di partenza può essere un punto di arrivo. Il video si muove all’inverso, da una progressista involuzione ad un ritorno all’essenza. Ma se al contempo quest’ultima si rivela essere una prigione in cui sentirsi protetti, l’altra (in quanto reale destinazione) costituisce l’unica occasione di libertà attraverso l’impegno esaustivo di un’ardua ricerca, che si racchiude in uno sprazzo di bellezza”, commenta il regista Francesco Rocco.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bRpgoFjxTPc

Biografia

P.d.C. (Poetica Da Combattimento) nasce come duo nella primavera del 2019, composto da Alfonso D’Auria e Antonio Maiuri. L’incontro con Ruben Iardino nel 2022 crea le condizioni perfette per iniziare il percorso che poi porterà a “LIFE”, primo lavoro in studio. Il percorso di ricerca si sviluppa intorno al legame tra musica rock e spoken word, sonorità noise e poesia, con l’obiettivo di liberare la parola da qualunque tentazione retorica, per una necessaria emotività.

Dopo “Basta così poco”, “Il mondo non è feat. ‘O Zulù” e “Due maree”, “Vendo e Compro” (prodotto da Filippo Buono al Monolith Recording Studio in collaborazione artistica con Ruben Iardino), è il nuovo singolo dei P.d.C. (Poetica Da Combattimento), pubblicato e distribuito da Overdub Recordings via Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 giugno 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 14 giugno.

