Syrio: esce il videoclip del nuovo singolo “Il mondo non va via”

Dal 19 gennaio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Il mondo non va via”, il nuovo singolo di Syrio.

“Il mondo non va via” è un brano che racconta il punto di vista di Syrio riguardo la fine della relazione di una sua carissima amica che sta attraversando un momento di tristezza. La frase “rialzati da terra, il mondo non va via” vuole trasmettere la volontà di passare sopra all’amara delusione subita volgendo lo sguardo verso il mondo che è sempre li ad aspettarci, ad aspettare il nostro grido di libertà e di voglia di vivere a fondo tutti i piaceri nascosti. Abbiamo a disposizione del tempo prezioso e non va sprecato per passarlo ad essere tristi. Da ogni fallimento, da ogni insuccesso e da ogni delusione sentimentale che sia, c’è sempre qualcosa da imparare e una nuova porta da aprire. Amate la preziosa vita che ci è stata donata così com’è. Tanto il mondo mica se ne va.

Spiega l’artista a proposito del brano: “IL MONDO NON VA VIA è un brano che è nato così, per caso, in un giorno di tanti anni fa, quando venne una mia amica da me per registrare un pezzo e mi raccontò di questo ragazzo conosciuto fuori città con cui aveva legato tanto. Io mentre ascoltavo e vedevo ciò che lei provava e pensavo ‘Si, è finita… la storia, ma non il mondo..’, così mi venne l’idea di scrivere un pezzo basandomi su ciò che mi aveva raccontato così che, magari, tramite le note tutto fosse più chiaro.. e funzionò.”

Il videoclip di “Il mondo non va via” racconta, attraverso lo sguardo di Syrio che copre il ruolo di narratore, ciò che prova la ragazza e cerca di enfatizzare i sentimenti devastanti che l’attraversano con la speranza che le sue parole possano, in un qual modo, ricordarle che il mondo è li, non è finito. Ci aspetta e non va via.

Guarda qui il videoclip https://www.youtube.com/watch?v=wQvWIYBFPKQ

Biografia

Francesco Nardacci, in arte Syrio, è un cantautore nato a Priverno, classe 1995. La sua infanzia si svolge tra i tranquilli vicoli di Maenza, un pittoresco paesino della Regione Lazio in provincia di Latina. Fin da giovane, ha ereditato la passione per la musica dal padre, pianista e organista nella locale parrocchia. A soli 12 anni, Syrio inizia a sperimentare con gli strumenti musicali presenti in casa, evolvendo la sua creatività fino a dedicarsi alla scrittura di testi all’età di 16 anni. Nel 2012, incide il suo primo brano, segnando l’inizio della sua carriera musicale. Nel 2015, incide il suo primo EP, “Clima in Tempesta”, segnando un importante passo nel suo percorso artistico. Nonostante una partecipazione non fortunata a X Factor nel 2018 e a “Amici” nel 2020, Syrio persiste nel suo impegno e nella sua passione. Il 2019 segna un altro traguardo significativo con l’incisione del suo primo album, “Il Diario dei Ricordi”, un progetto che si estende dal 2023 al 2024, realizzato con il supporto manageriale di Santino Polidoro e la guida di Davide Maggioni, responsabile della Matilde Dischi. Attualmente, Syrio sta lavorando al suo secondo album, previsto per la fine del 2024, continuando a esplorare nuovi orizzonti musicali e a condividere il suo talento con il pubblico. La sua dedizione e la sua continua evoluzione artistica promettono un futuro radioso per questo giovane cantautore italiano.

